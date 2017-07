¿Cómooooo? ¿Qué no has escuchado ninguna de sus covers? ¡Pues te estás perdiendo a unos auténticos cracks!

La primera vez de... The Vamps.

Ellos son The Vamps, una banda británica que nació en 2012 y se caracteriza por el buen rollo de sus canciones, muy para estar de playeo.

¡Tienen temazos como Somebody To You o Can We Dance!

Como cuentan en su biografía fue James McVey,el guitarrista de la banda, quien decidió crear The Vamps.

The final straw... #ThankYouLeeds #UpCloseAndPersonalTour #NightAndDay Una publicación compartida de The Vamps (@wearethevamps) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 9:23 PDT

Buscando talento por YouTube para formar el grupo, James descubrió a Brad, Bradley Simpson.

Poco después ficharon a Tristan Evans y a Connor Ball para completar la banda y dejar a los fans alucinados con sus covers y con su primer álbum.

¡Descubre toda la historia en #LaPrimeraVezDe The Vamps!