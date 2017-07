A Gerard Piqué le gusta cantar y no precisamente ‘Me enamoré’ de Shakira

¿Te imaginas a Gerard Piqué cantando eso de la ‘barbita’ y ‘la boquita redondita’? Puede quedar algo raro pero sería lo suyo teniendo en cuenta que el amor de su vida, Shakira, la compuso pensando en él.

Pero no, él prefiere cantar y bailar con otra canción que también es muy popular a nivel internacional aunque, la verdad, no es lo que esperábamos.

Para situarnos habría que decir que el futbolista se encuentra por Asia asistiendo a una serie de encuentros con los patrocinadores de su club.

Y aunque parece algo inocente, es un viaje de alto riesgo. Primero fue el susto del buggy en las dunas de Qatar. Menos mal que se relajó en las piscinas de Singapour.

Y ahí no acabó el viaje. Después de muchos saludos, comidas o toquecitos de balón llegó el turno de la música. Y no, teniendo en cuenta que está en Oriente, el encargado de hacerle bailar y cantar no fue otro más que Piko Taro.

Piqué&Piko, como escribió él mismo, forman una pareja para no perder de vista si lo que quieres es reírte un buen rato. ¿Qué pensará Shakira del sentido del humor de su chico?

Para el que no le conozca, podemos decir que Piko Taro es un personaje creado por el comediante y DJ japonés, Kosaka Daimaou que es tremendamente popular en Oriente y que ha conseguido que hasta Justin Bieber caiga rendido a sus pies.

Su éxito se llama Pin Apple pen y es el que ha cantado y ¿bailado? Piqué con él. Parece que su viaje está dando mucho de sí y está claro que pasa de lo que la gente piense. Y como él mismo dice, lo mejor es 'vivir y dejar vivir'.