El regreso más esperado del verano: 'El Grand Prix'

Cuando el calor aprieta y es imposible conciliar el sueño, es inevitable que nos acordemos de esos programas que nos hicieron pasar grandes ratos en los noventa.

¿Quién no recuerda a Ramón García en sus pantallas una noche de agosto o a Daniel Diges en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada una mañana estival cualquiera? ¿Y esa puerta de Lluvia de estrellas echando humo?

Algunos de ellos podrían volver, según ha anunciado RTVE, por ello hemos elaborado una lista de los que nos encantaría recuperar.

El Grand Prix

El clásico por excelencia de los programas de verano. Presentado por Ramón García, supuso una revolución en las noches veraniegas y fue todo un éxito de audiencia. La clave del éxito estaba en las divertidísimas pruebas a las que sometían a pueblos enteros de la geografía española.

Tras diez años en antena en 2005 TVE puso fin a sus emisiones, para que años después la FORTA (Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y Canal Sur) lo recuperase con menos éxito.

Hace unas semanas RTVE confirmó sus intenciones de recuperar este y otros programas de la época.

El Juego de la Oca

En la retina de todos aún queda este desternillante programa emitido en los años noventa. El mecanismo de El gran juego de la oca se basaba en pasar diversas pruebas que en realidad eran casillas del tablero del juego original.

Durante sus emisiones pasó por diversas etapas y hasta un cambio de cadena, de Antena 3 a Telecinco. Finalmente, tras ocho nuevas entregas, la cadena de Fuencarral puso fin a sus emisiones sin apenas aviso y con la excusa de la escasa audiencia, aunque en realidad se retiró para poder pagar los derechos de El Club Disney.

Furor

Con grandes cifras de audiencia, Furor supuso un balón de oxígeno para las noches de Antena 3. Presentado por Alonso Caparrós, contaba con dos equipos en los que chicas y chicos se disputaban un premio final.

Tras varias temporadas en la cadena de San Sebastián de los Reyes pasó a la FORTA.

Gente con Chispa

Este programa, de las autonómicas Canal Sur, Telemadrid y Canal Nou, es uno de los más recordados de la tv.

Entre sus pruebas había una que se hizo muy famosa en los zappings de la época: la de las urnas.

Por el plató de un jovencísimo Jesús Vázquez vimos pasar a personajes como Patricia Conde, Carmen Sevilla, Karina…

Qué apostamos

Es otro mítico del prime time de TVE y de él siempre se recordará al tándem conformado por Ana Obregón y Ramón García.

El formato consistía en ganar una apuesta que se hacía entre los invitados y el público, y de perderla se sometían a una ducha en directo.

Como curiosidad la sintonía de este programa, cantada por Ramón y Ana, fue elegida en 2014 como la mejor de la historia de TVE.

Lluvia de estrellas

Aunque pueda parecer similar a Tu cara no me suena todavía realmente es muy diferente. En este formato los concursantes salían caracterizados (no tanto como en TCNMST) tras pasar una puerta que los transformaba en tiempo récord (era en diferido).

Por su plató pasaron personajes muy conocidos hoy en día como David Civera o Lorena (ganadora de OT).

Megatrix

Es el contenedor infantil más famoso y recordado de la televisión de los noventa. Por él pasaron numerosos rostros conocidos como Natalia de OT, Andrés Caparrós, Daniel Diges, Marta Chavarri y David Pérez.

Además de los programas que contenía también se podía disfrutar de actuaciones musicales y de retos entre los niños que participaban.

¡Aún recordamos esos veranos en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada!

La parodia nacional

Presentado por el mítico Constantino Romero, era un programa en el que se parodiaban canciones conocidas con temas del momento.

Algo similar a lo que hacen ahora Los Morancos.

Seguramente echéis muchos otros programas en falta, pero estos son los más míticos de la tele de nuestra infancia. Volverlos a tener en la pantalla sería un regalo para todos nosotros, la generación que crecimos viendo la tele.

¿Volverán pronto?