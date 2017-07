Hoy 11 de julio, empieza el McGregor vs Mayweather

Floyd, necesita la pasta

Es cuanto menos curioso ver como el boxeador mejor pagado de la historia está pidiendo tiempo para poder pagar sus deudas.

El púgil norteamericano parece que tiene que pagar una cuantiosa cantidad de dinero a la hacienda estadounidense.

El propio deportista ha publicado una declaración de 2015 en la que pagó 26 millones de dólares por sus impuestos…

Aunque una cosa no quita la otra.

Un tour periodístico

Como si de unos becarios en prácticas se tratase, Floyd y Conor, Conor y Floyd van a realizar unas 1235 ruedas de prensa antes del combate.

En realidad son 4 y la primera es hoy, martes 11 de Julio.

Y no menos cierto es que en vez de esperar a su turno de preguntas, ellos serán los protagonistas.

Las ruedas de prensa tendrán lugar en 3 países, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Y es que un combate de este tipo, con un precio de 100 dólares en el PPV, hay que venderlo, venderlo y revenderlo.

Un combate que sí interesa

La cruda realidad es que es un debate que sí interesa al mundo de las artes marciales.

Los que están a favor del combate esgrimen argumentos de todo tipo y realmente válidos.

Quieren ver la distancia real entre un experto en striking de las MMA y el mejor boxeador defensivo de la historia.

Quieren conocer hasta donde llega el poder de superación de Conor, un auténtico Nadal de la vida, lo que quiere lo consigue.

Quieren saber si la diferencia de edad es clave, quieren ver qué estado presenta Floyd cerca de los 40 y ¡quieren ver el combate ya!

Y otro que no

Pero no hay pros sin contras.

Los hay que creen que esto es puro circo.

Que no le ven sentido a la pelea y que al final, desprestigia tanto el boxeo como las MMA.

Creen que hay otros boxeadores o luchadores que se merecen ese protagonismo y que por culpa de este tipo de eventos, pierden su momento.

Y todos, los que sí y los que no, llevan razón.

Veremos lo que pasa, lo que está claro, es que Money (No sabemos si Mayweather) makes the world go round.