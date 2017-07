El último tatuaje de Miley Cyrus es una declaración de principios

Ya hemos perdido la cuenta de los tatuajes que se ha hecho Miley Cyrus, pero lo que está claro es que cada uno de ellos tiene un significado especial para ella y muchos tienen que ver con sus animales.

Se acaba de hacer uno nuevo que está relacionado con eso, con sus perros, cerdos, gatos… y que, además, influye en su alimentación.

En 2014 decidió hacerse vegana y no incluir en sus menús ningún alimento derivado de los animales. Una filosofía de vida a la que también se ha apuntado su chico, Liam Hemsworth.

Un girasol, como símbolo de su elección vegana, es su nuevo tiny tattoo que deja claro que no tiene intención de volver a comer nada que provenga de un animal.

Vegan for life! 💚 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 10:47 PDT

“Al no consumir productos animales a lo largo de los años, me he protegido de enfermedades prevenibles y he salvado vidas valiosas de animales que se convertirían en desayuno, almuerzo, cena”, escribía en Instagram junto a esta foto en la que da muestra de lo que suele haber en sus platos.

Puede que una tortilla de arroz integral rellena de pimientos amarillos, pimientos rojos, cebolla, aguacate, hamburguesa de frijol negro, queso de nuez, guisantes, zanahorias y especias no sea el manjar más apetecible para muchos, pero a ella le hace feliz.

“Si eliges comer carne amas a las mascotas, no a los animales”, escribía en Instagram dejando claro que lo suyo es definitivo.

Nadie duda de lo importantes que son para ella sus animales que protagonizan muchas de sus fotografías en redes sociales. Y no sólo los suyos, Dora, la perra de su chico también es una más en su casa.

dora so cute 💜💜💜💜 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 9:06 PDT

Está claro que no hay nada como compartir este tipo de ideas para fortalecer una pareja y la suya cada día está más consolidada como podemos ver en las fotos que publican y las palabras que se dedican.

why Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 11:52 PDT

Parece que los dos han emprendido una cruzada contra el consumo de alimentos de origen animal. "Si te preocupas por tu salud, bienestar animal o el planeta en el que todos vivimos, debes ver este documental. Si no te importa, todavía debes verlo", nos animaba Hemsworth desde su Instagram.