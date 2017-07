Demi Lovato vuelve con un tema dedicado a los “haters”

Demi Lovato vuelve con su canción del verano para hacernos más felices.

La cantante lanza single, Sorry not sorry, un tema que va directamente dirigido a los haters (sí, esas personas que se han convertido en parte fundamental de las redes sociales y que sólo critican, critican y critican).

Tras su último disco, Confident (2015), que incluía éxitos como Cool for the Summer o Stone Cold, Demi regresa con nueva música.

El tema es refrescante, veraniego, con ciertos sonidos que se acercan al trap y voces distorsionadas.

Eso sí, Demi no se aleja del pop que le caracteriza. Además, la artista ya ha lanzado la portada del single.

Demi Lovato ha adelantado que su nuevo álbum será más R&B que los anteriores, con influencias más soul y con letras un tanto más arriesgadas.