Alucina con el día en el que Carlos Jean y LA MÚSICA se encontraron

“Soy la armonía, la melodía, el canto, el ritmo y el solfeo”. De esta manera tan directa se presenta LA MÚSICA (sí, sí, con mayúsculas, que tiene hasta apariencia corpórea) a Carlos Jean, quien no da crédito a lo que le está pasando en esta nueva aventura que ahora empieza, ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA.

En este nuevo proyecto del cantante, dj y productor LA MÚSICA lo insta a que encuentre en España “la ciencia del sonido a través de su esencia”. Esto es: bailarines, coreógrafos, músicos y una voz. Lo que se necesita para conseguir un auténtico temazo. Una vez haya conseguido todo eso tendrá que componer una canción para superar el reto que este arte tan demandante le ha impuesto.

Alucina con el día en el que Carlos Jean y Música se encontraron.

¿Cómo? Los candidatos podrán subir sus vídeos a la página web de ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA y a Twitter e Instagram (a través de los hashtag #FordFiesta y #Dance, #Sound o #Voice según sea la fase, abajo te lo explicamos mejor) con las interpretaciones del nuevo tema de Carlos Jean, Dancing on Mars, en forma de baile o coreografía.

En una segunda parte, Jean recorrerá las principales ciudades de la geografía española para encontrar a los mejores músicos locales. A aquellos que toquen instrumentos tradicionales pero que sepan darle un toque 'funky'. Una iniciativa que busca aunar la tradición local con la modernidad tan propia del artista.

Alucina con el día en el que Carlos Jean y Música se encontraron.

En la tercera, Carlos Jean se convertirá en el director de un cásting con el reto de encontrar la voz, la columna vertebral, que dote de vida a esta nueva canción.

Y todo ello, como no podía ser de otro modo, con premios para los mejores como el nuevo Ford Fiesta, disfrutar de festivales de música desde el backstage y experiencias únicas dentro del mundo de la música.

Para que no te despistes, aquí tienes las fechas de todas las paradas de Carlos Jean este verano:

Valencia

15 JULIO

-Sesión de Carlos Jean en Marina Beach

16 JULIO

-Visita a la fábrica de Ford

Santander

21 JULIO

-Concierto silencioso en el Palacio de la Magdalena

-Sesión de Carlos Jean en la Semana Grande

Bilbao

22 JULIO

-Búsqueda de la txalaparta

-Carsting

Málaga

24 JULIO

-Búsqueda del cajón flamenco

-Carsting

-Concierto silencioso

Marbella

-Sesión de Carlos Jean en Starlite

Cádiz

10 AGOSTO

-Búsqueda de la guitarra flamenca

-Carsting

Leganés

13 AGOSTO

-Concierto silencioso

-Sesión de Carlos Jean en las Fiestas de Leganés

Madrid

14 AGOSTO

-Carsting

MECÁNICA #AllTheMusicOneNewwFiesta FASE 1 "Selección de coreógrafo y bailarines": del 1 de junio de 2017 al 7 de septiembre de 2017. Los participantes podrán hacer llegar su participación mediante dos vías: · A través de la web del proyecto www.allthemusiconenewfiesta.com · A través de sus canales sociales de Twitter e Instagram subiendo su video junto a los hashtag #FordFiesta #Dance. Será condición indispensable el uso de ambos hashtag de manera conjunta para poder participar. FASE 2 "Selección de instrumentación y sonidos para la canción": Desde el 19 de Junio de 2017 hasta el 7 de septiembre de 2017. Los participantes podrán hacer llegar su participación mediante dos vías: · A través de la web del proyecto www.allthemusiconenewfiesta.com · A través de sus canales sociales de Twitter e Instagram subiendo su video junto a los hashtag #FordFiesta #Sound. Será condición indispensable el uso de ambos hashtag de manera conjunta para poder participar. FASE 3 "Selección de cantante para la canción": Desde el 17 de julio hasta el 7 de septiembre. Los participantes podrán hacer llegar su participación mediante dos vías: · A través de la web del proyecto www.allthemusiconenewfiesta.com · A través de sus canales sociales de Twitter e Instagram subiendo su video junto a los hashtag #FordFiesta #Voice. Será condición indispensable el uso de ambos hashtag de manera conjunta para poder participar. *Vídeos/audios subidos a través de la página web: formato Mp4 y extensión máxima 15 MB. Vídeos/audios subidos a través de las RR SS habilitadas: Duración mínima de 20"

¿Te atreves con el reto de ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA? ¡No te olvides de chequear nuestra web de LOS40 para enterarte de todas las novedades!