Barei y Porta en LO+40 Facebook Live con Xavi Martínez

Segundo directo de LO+40 en Facebook Live y seguimos repasando los mejores artistas del panorama nacional que están dispuesto a darnos un verano muy TOP. Hoy está con Xavi Martínez... ¡Barei!

Ella es única, por su color de pelo, por su música, por su forma de bailar y porque es lo que quiere ser. Barei está convencida que lo mejor que puedes hacer en tu vida es saber quién eres y hacer lo que quieres.

No me reinventaba nunca y me aburrí de ser siempre la misma (Barei)

Tiene entre manos Worry Worry, un temazo lleno de buen rollo en el que le ayuda y aporta (festival del humor) el rapero español Porta. El es el más influyente en su género en España y uno de los más conocidos en los últimos años.

Porta tiene muy claro cuál es el secreto del éxito, un secreto muy alineado a las palabras de Barei. Hacer lo que quieras:

Nunca he dejado de hacer lo que me gusta y nunca he tenido miedo de lo que me vayan a decir (Porta)