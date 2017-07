‘LOS40 Trending’ publica el mejor disco para irte de festivales

Sí, entre todos hemos hecho el programa musical más escuchado de las noches (con subidón del 48% en el último EGM). Por eso no quiero cerrar esta primera temporada sin dejarte un regalo muy especial: La primera playlist hecha disco. Este viernes 21 de julio, coincidiendo con el último programa antes de las vacaciones, sale a la venta el disco recopilatorio de LOS40 Trending, una selección de 40 canciones ideales para irse de ruta festivalera.

Ya sabes: Los festivales se han convertido en la mejor forma de pasar el verano. Son ocio y diversión, pero sobre todo es alabar la música en su mejor estado, en directo. Este disco de LOS40 Trending reúne a nombres nacionales como Vetusta Morla, Sidonie, Love of Lesbian, León Benavente, Supersubmarina o Rayden, todos ellos necesarios en cualquier cartel de este país. Pero también se suman algunas de las novedades más interesantes del panorama internacional gracias a Kasabian, Haim, Nothing But Thieves o alt-J.