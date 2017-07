Cuidado si te cruzas con un asterisco de 9 puntas… Javier Castillo sabe por qué

Si te hablo de ‘el chico del tren’ tranquilo, no me he equivocado. No hablo del best seller de Paula Hawkins sino del apodo con el que algunos se refieren a Javier Castillo, un autor debutante que lo ha petado con su ópera prima.

“Me parece que tiene un toque romántico de típica chica que ve a un chico en el tren y le encanta y dice ‘me he encontrado a un chico en el tren que era guapísimo’. Ese romanticismo me sigue gustando”, nos confiesa.

Lo de ‘chido del tren’ tiene una doble lectura. Por un lado hace referencia al género de su obra, como Hawkins, apuesta por el thriller donde la psicología de los personajes es fundamental.

Por otro lado alude al origen de su novela. La escribió hace ya tres años en los viajes en cercanías de Fuengirola, donde vive, a Málaga, donde trabaja.

“Todavía sigo en el mismo trabajo, vivo en el mismo sitio y hago el mismo trayecto de tren y sigo escribiendo, aunque ahora con más vértigo porque hay más presión”, nos cuenta, “de hecho ahora mucha gente en el tren sabe que soy yo y se acerca y me saluda. Ya no tengo el mismo anonimato que antes”.

El día que se perdió la cordura es ese primer libro que decidió auto publicar en Amazon donde superó todas sus expectativas al situarse durante 540 días en el top 100 de su lista de ventas en España.

Y no es de extrañar porque tras la leer la primera página es difícil no obsesionarse con la historia y pretender conocer todas las respuestas a las muchas preguntas que te van surgiendo. Eso sí, habrá que esperar hasta enero o febrero de 2018 para tener la historia completa.

Una chica encuentra una nota con su nombre, una fecha y un asterisco de 9 puntas y su vida cambia para siempre.

Con el éxito abrumador online llegaron las ofertas editoriales y ahora podemos encontrarlo en todas las librerías. Firma ejemplares, acude a las ferias y encuentros de género y su éxito sigue aumentando.

Tu historia en la literatura, ¿es un sueño hecho realidad?

Sí, totalmente. Es un sueño que ni siquiera tenía. Lo ves tan lejos que no lo consideras un sueño alcanzable y ni siquiera te esfuerzas por él.

He escrito relatos cortos desde que era adolescente pero era como un hobbie, nunca pensé en dedicarme a eso.

Un día tuve un sueño de estos extraños y dije, ‘este va para una novela’ y me propuse escribir mi primer libro pero como hobbie, no tenía intención de publicarlo.

Cuando lo terminé pensé en enviarlo a algunos editoriales por mail y me contestaron con mail automático que decía que tardarían un año en contestarme y entonces decidí subirlo a Amazon. Contacté con un fotógrafo polaco que seguía para que me hiciera una foto y lo subí a Amazon.

Número 1 por delante de grandes autores como Zafón, Reverte o Ken Follet

Luego volví a mi trabajo. Cuando entro dos semanas después a Amazon estaba número uno en ventas y fue como ‘no puede ser’. Número uno por delante de los grandes autores, Zafón, Reverte, Ken Follet…

Dices que la chispa fue un sueño que tuviste, ¿no sería más bien una pesadilla?

Sueño cosas muy raras y no lo considero pesadillas. Soñé con la escena inicial del libro en la que aparece un hombre desnudo andando por la calle con una cabeza en la mano. Lo visualicé y me desperté muy eufórico como si tuvieras una iluminación.

Me desperté con la frase que dice el protagonista: ‘Falta un día para Navidad’. Pensé ‘qué gran comienzo’ y en ese mismo momento me puse a escribir el primer capítulo.

Ahora entiendo que le des tanta importancia a los sueños en la novela.

Quería que los sueños tuvieran mucho peso y que no quedara claro si significan algo o no significan nada. Sí hay mucha gente que les da mucha importancia y qué pasaría si hubiera gente que les diera demasiada importancia, esa era la idea.

¿Quién fue la primera persona que leyó tu novela y cuál fue su reacción?

Conforme la iba escribiendo la iba leyendo mi mujer, capítulo a capítulo. Yo estuve mucho tiempo planificando la novela pero luego en el proceso de escribir tardaba uno o dos días por capítulo.

Cada dos días le daba un capítulo a mi mujer y me decía, ‘pero a ver, no me puedes dejar así’ y a los dos o tres días le daba otro y decía ‘no puede ser’.

Estuve leyéndola como por fascículos, una tortura, estuvo tres meses leyendo la novela pero fue mi primera lectora.

Hay mucha psicología de personajes, ¿hay que ser muy retorcido para entrar en mentes así?

Un poco. Tienes que intentar sorprender pero hay momentos en los que estás escribiendo en los que te pones tenso y te afecta porque te planteas cómo reaccionarías si te pasase algo así. Te tienes que poner en la ambigüedad de si estás loco o no, si has perdido la cordura, si serías capaz de hacerlo todo en el caso de que te pasase lo mismo que a Jacob y Steven.

El haber publicado en papel y contar con el respaldo de una editorial te abre un mundo al entorno de los autores, ¿con qué sorpresas te has encontrado en ese sentido?

Me ha sorprendido para bien. Tenía endiosados y pensando que algunos superventas eran muy cerrados, pero al contrario. Tuve la suerte de estar firmando codo con codo con Ildefonso Falcones en la Feria del Libro de Madrid y me sorprendió muchísimo lo simpático y cercano que era.

He coincidido con muchos otros autores como Elísabet Benavent que es un encanto, Agustín Martínez que es un autor buenísimo de novela negra que yo tenía endiosado y cuando le he conocido me he dado cuenta de que es muy cercano, muy humilde.

Porque tú trabajas como asesor financiero… no es lo que hubiéramos imaginado de un idealista como tú (que es lo percibimos leyendo el libro).

Hay mucho de tiburón por aquí. He sido muy práctico siempre. He estudiado lo que tenía salida, se me dan muy bien los libros pero mi pasión es esta.

Hablando de idealista, está claro que la novela es un thriller pero también es una historia de amor brutal.

Tiene el inicio fuerte y el toque de venganza pero la novela entera es una historia de amor. Es un chico que lo pierde todo y abandona su vida por recuperarlo. Encuentra una bombilla que se le enciende delante y de repente se la arrebatan e intenta recuperarla como sea y dedica su vida a eso.

También hay un padre que tiene una hija y hace lo que sea por eso.

¿Crees que un amor tan fuerte se puede dar en la vida real?

Es más de novela pero Jacob parte de una base distinta y e que le ha tocado en un momento de su vida que lo había perdido todo y llega ella y la ve como su refugio.

Cuando escribiste la novela no había nacido tu hija Gala. Ahora que ya eres padre, ¿sientes el dolor del padre de la protagonista de otra manera?

Totalmente. Ahora lo entiendo más, creo que me he quedado corto en algunas cosas. No sé si haría lo mismo pero llega el punto de que uno se plantea muchas cosas. ¿Sería capaz de hacer ciertas cosas por mi hija…?

En la novela también hay mucho de destino, ¿crees en él?

Creo que cada uno se va creando su destino pero sí es verdad que hay una ambigüedad que muchas veces no entiendes el porqué de cosas que te pasan en la vida y en ese momento te lo planteas pero cuando pasa el tiempo cobra sentido lo que te ha ocurrido y cómo te ha llevado a un punto en concreto.

En la novela al principio tienes una idea preconcebida de lo que ha pasado pero a medida que transcurre el tiempo le vas encontrando una explicación.

¿Cuáles son tus referentes?

Leo muchísimo clásico que no tiene nada que ver con la novela negra. Pero claro, Stephen King, Joël Dicker me gusta mucho y Stieg Larsson es buenísimo, de hecho no creo que haya autor de este género que escriba ahora que no se haya dejado influenciar por sus libros, sin quererlo.

¿Cuáles son tus libros de lectura para este verano?

La mala hierba de Agustín Martínez, La semilla de mal que tiene muy buena pinta y tengo ganas de visitar una librería y dejarme guiar.

¿Sabremos lo que significa el asterisco de 9 puntas, vas a resolver todas las dudas?

Se resuelven todos. Inicialmente iban a ser tres libros pero he hecho un trabajo de concentración para dejarlo en dos y todo se resolverá.

A mí me hicieron una broma en mi cumpleaños con una cajita con una de esas notas con el asterisco… (risas).

Creo que estás escribiendo otra novela paralelamente, ¿en la misma línea?

Es del mismo género, del mismo ritmo frenético pero más negra. Un asesinato que hay que resolver, más del estilo de Dicker, una muerte que ocurre hace muchos años y hay que investigar pero con un ritmo más alto.

¿Cambio de profesión en perspectiva?

No lo sé, estoy justo en ese punto de pensarlo y decidir. Justo ahora ha nacido mi hija y mucho cambio. Estoy pensando si quedándome en casa disfruto más de la familia. Pero no he decidido. Estoy viendo qué pasa, si es un éxito momentáneo o algo que se puede consolidar.