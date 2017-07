¿Quién es Priyanka Chopra y por qué todo el mundo habla de su estilo?

La has visto en la adaptación al cine de Los Vigilantes de la Playa, Baywatch. La has visto con un vestido de alta costura en la última gala del MET. La has visto en la serie Quántico. Lo que seguro que no sabías es que Priyanka Chopra, además de todo eso, fue Miss Mundo en 2000.

Summer sun calling #mumbaibound #mumbaimerijaan ❤️🎉🥂💋🙌🏼 #birthdaytime #familynfriends Una publicación compartida de Priyanka Chopra (@priyankachopra) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:28 PDT

La actriz de origen indio consigue ahora sus primeros trabajos en el cine más comercial después de haberse forjado una fama de estrella dentro del mundo Bollywood pues Priyanka es originaria de India.

Gimme some Paris.. gn world... Zzzzzz @armani Una publicación compartida de Priyanka Chopra (@priyankachopra) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 3:50 PDT

Por si esto fuera poco también ha colaborado en singles musicales de Pitbull, con quien lanzó en 2013 Exotic. Además ha lanzado varias canciones desde 2011.

Lo que más llama la atención es que, dejando a un lado su meteórica carrera, todas las revistas de moda se han fijado en el estilo de Chopra, quien se ha convertido en un icono de estilo para un mundo ansioso de caras nuevas.

En la galería te hemos dejado algunas de sus mejores fotografías en lo que llevamos de 2017.