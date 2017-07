Nos gusta más Jason Momoa que Khal Drogo (aunque sean la misma persona)

Si habías perdido la cabeza por Khal Drogo aquel dothraki que se casó con Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, su actor Jason Momoa te va a gustar mucho más.

Alejado de esa faceta seria que tenía el personaje que lo llevó a la fama, Jason se pasa el día sonriendo, bromeando y practicando todo tipo de deportes.

Safety first. Let's make beer. Mahalo @guinnessus Una publicación compartida de Jason Momoa (@prideofgypsies) el 23 de Ago de 2016 a la(s) 5:17 PDT

¡Pero no solo eso! Momoa es un padrazo de familia que aprovecha los domingos para ir a tomarse una cerveza con los colegas y que lucha a favor de mantener intacto el precioso ecosistema de su Hawaii natal.

¿Aún no te has convencido? También monta en moto, toca la guitarra y hace surf. ¿Todavía no? Bueno, para todos aquellos y aquellas también hemos metido fotos sin camiseta de él.