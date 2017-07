Eva Longoria, ¿fichaje internacional para ‘Velvet Colección’?

Un grupo de periodistas estábamos recorriendo los set de rodaje de Velvet Colección, el spin off que estrenará Movistar+ a finales de septiembre.

Curiosamente los set siguen ubicados en Antena 3, la cadena que emitió la exitosa serie que terminó dejando a sus seguidores con ganas de más.

Ahora esos decorados tienen más color y más psicodelia que nos acercan a los años 70. Y es que, en esta continuación veremos a muchos de aquellos personajes en una nueva aventura.

En esta ocasión, nos trasladarán a Barcelona, cinco años después de que Alberto Márquez y Ana Rivera pudieran casarse tras una vida de desencuentros.

Todo eso nos lo explica Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de la serie que nos va poniendo al día de los detalles de lo que está por venir.

Pero en uno de los pasillos se para y saluda efusivamente a una mujer no muy alta, morena y con una de esas caras que te resultan familiares. Es Eva Longoria, ¿no? Empiezan las murmuraciones entre el grupo de periodistas.

Efectivamente lo es. Pero no somos los únicos a los que nos ha costado reconocerla y buena prueba es la historia que nos cuenta más tarde Llorenç González, Jonás en la serie.

“Estábamos allí y de repente ha llegado alguien y digo alguien porque era Eva Longoria y no la he reconocido”, confiesa, “se nos ha presentado y muy bien. Es muy fan de Gran Hotel y del personaje de Andrés y me ha estado diciendo eso y cuando se ha marchado estaba con Ignacio y con Adri y les digo, ‘esta debe ser una productora de Los Ángeles’ y después la gente del equipo te iba diciendo ‘Eva Longoria’ y tú, ‘sí, sí, se parece’… y entonces te miran en serio y te aseguran que es Eva Longoria. Un momento, ¿es Eva Longoria?”.

No es parte del guion de la nueva serie sino una anécdota real que continúa. “Menos mal que Adri es así como es y hemos vuelto con ella y nos hemos hecho una foto y le hemos dicho ‘¿sabes que no te hemos reconocido?’. Sí, sí, entonces, super contento”, seguía relatando Llorenç.

Pese a la confusión, el actor reconoce que ha sido lo mejor que ha podido pasar. “Es lo mejor porque cuando ya sabes quién es te quita espontaneidad, ese momento creo que ha sido de lo más espontáneo porque yo pensaba realmente que era una productora que venía con Teresa y Ramón y después he ido procesando y el segundo encuentro, cuando sabía que era Eva Longoria, ya no ha sido lo mismo. Ya estás más retenido, más nervioso”, asegura.

Como anécdota, está divertido, pero claro, somos periodistas y no nos ha quedado más remedio que preguntarnos, ¿qué hacía Eva Longoria en el set de rodaje de Velvet Colección?

La respuesta nos la ha dado la productora. “Quiero aclarar algo porque me han preguntado, ‘¿viene Eva Longoria a Velvet?’ No, no viene a Velvet”, asegura Teresa Fernández-Valdés.

“Tenemos una amistad con ella desde hace un tiempo y coincidió que venía a Marbella para su gala y cenamos juntos y nos dijo que le encantaría ir a un rodaje”, nos cuenta, “ha conocido muy bien Velvet y le ha gustado mucho y le dijimos que estábamos rodando y quiso venir. Yo le advertí que teníamos una convocatoria de prensa y me dijo ‘no me van a reconocer’, ah, vale, sólo queríamos que supiera que no queríamos utilizarla para hacer nada mediático”.

Así que, confirmado, Longoria no formará parte de Velvet, es una fan más. “Ella es productora y está interesada en conocer los tiempos de producción en España y saber cómo trabajamos así que ha venido, ha hecho la visita”, concluye.