Wonder Woman 2 sufre una filtración de su guion. 

No ha pasado ni un mes desde que se estrenara Wonder Woman, la película sobre la superheroína más feminista dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, y ya sabemos a ciencia cierta que habrá una segunda parte que comenzará su rodaje pronto. Una filtración ha dejado al descubierto hasta cuál podría ser la historia que la vertebrara.

Ha sido la web Screen Rant la que ha soltado la liebre de la que promete ser una de las continuaciones más esperadas de los últimos tiempos y que contará con la directora, con el guionista y con la misma protagonista de la primera.

Fortaleza. Poder. Valor. #WonderWoman Una publicación compartida de Warner Bros España (@warnerbrosspain) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 4:06 PDT

ATENCIÓN, SPOILERS. NO SIGAS LEYENDO SI NO HAS VISTO WONDER WOMAN

La historia estaría ambientada en los años 80, unos cuantos años después del final de la primera parte. Diana de Themyscira sería la encargada de llevar a buen puerto los últimos años de la Guerra Fría luchando contra un ejército soviético.

Además, y esto es lo más importante para los fans de las historias de amor, Steve Trevor (el personaje de Chris Pine que pensábamos que no veríamos más) ayudaría a la heroína.

Esto todo en base a una filtración, claro, ya que si hacemos caso a Elena Anaya, la malísima Isabel Maru en la primera película, y lo que nos contó sobre las tremendas medidas de seguridad que se ejercían sobre los guiones de la primera parte es más que probable que la historia se vuelva a reescribir.

Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto puedes seguir disfrutando de Wonder Woman en los principales cines de España.