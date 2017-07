Inventos perros

En España siempre hemos tenido perros como animales domésticos y tú puede que seas una de esas personas que daría todo por su perro. Ahora, gracias a las redes sociales, la globalización y la imaginación sin límite de los asiáticos ha hecho que nuestras mascotas tengan casi más gadgets que nosotros.

Hoy te traemos algunos de los inventos más curiosos para perros, y no, no hablamos de París Hilton. Y aunque no ponemos en duda el trato de la americana hacia su mascota, estamos seguros que tú quieres algo mejor para tus animales, algo como los mejores descuentos en Tiendanimal. Descubre estos inventos que como diría Matías Prats, te harán exclamar… ¡Guau!

En el agua… ¡Mejor que tú!

Muchas veces tratamos a nuestras mascotas mejor que a nosotros, no doubt.

Pero ver a tu perro flotando en el agua con un Martini y unas aceitunitas mientras tú aceleras la operación bikini haciendo largos, no tiene precio.

Ni Pancho vivía así.

Los flotadores para perros son sencillos, variados y de muchos tipos, pero sin duda merece la pena ver a tu mascota preferida disfrutando de un buen día de piscina.