Así suena ‘Fetish’ de Selena Gomez: con ganas de derretirnos... y descolocarnos

Tras Bad Liar —un hit que ya vaticinaba que Selena Gomez estaba dispuesta a probar nuevas sendas— la cantante ha estrenado single, Fetish, en el que colabora el rapero Gucci Mane. Y que suena así:

Sin perder del todo la 'esencia Selena', el tema ahonda en ese sonido más misterioso y experimental que la ahora novia de The Weeknd ha decidido explorar.

Todo ello bañado de sensualidad y suspiros húmedos, como muestran dos minivideos que ha publicado y que parecen ser adelantos de su videoclip.

FETISH, ft. @Laflare1017 out now. Link in bio. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:14 PDT

En el primero solo aparece la boca de Selena mientras entona Fetish (una catarata de papilas jugosas y piezas dentales en blanco nuclear).

En el segundo, una lluvia ducha a la artista, vestida de amarillo y agazapada en una silla junto a una mesa llena de copas semivacías.

FETISH, ft. @Laflare1017 out now. Link in bio. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:16 PDT

Esta misma semana Selena también divulgaba unas imágenes promocionales poco convencionales (hay una la que está sentada en el suelo de una cocina junto a una copa rota y un líquido rojo derramado).

Fetish. Thursday. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 12:52 PDT

Todo nos hace esperar que la texana traerá, posiblemente, un tercer álbum de estudio más adulto, mágico, sorprendente y menos amable que sus anteriores producciones.

En esa línea palpita la letra hot y dominante de Fetish:

"Baby, take it or leave it, but I know you won't leave it (...) When I look in the mirror, baby, I see it clearer why you wanna be nearer (...) You got a fetish for my love / I push you out and you come right back".

"Cariño, tómalo o déjalo, pero sé que no lo dejarás (...) Cuando me miro en el espejo comprende por qué quieres permanecer cerca (...) Estás obsesionado conmigo, te echo y vuelves", canta.