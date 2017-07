Día del Rock: ¡5 canciones para venirte arriba y celebrarlo!

Todos los días son el Día del Rock si le das al play y suena The Who, U2 o Led Zeppelin. Pero si tuviésemos que elegir un día concreto para celebrarlo, sería el 13 de julio: cuando los tres sonaron juntos encima de un escenario.

Fue hace 32 años. El 13 de julio de 1985 se produjo la mayor concentración de rockeros por metro cuadrado sobre dos escenarios, en dos conciertos simultáneos. Uno, en Londres. Otro, en Filadelfia.

Queen, U2, The Who, Eric Clapton, David Bowie, Paul McCartney, Neil Young, Stevie Wonder, Bob Dylan, The Beach Boys, Madonna, The Pretenders, Led Zeppelin o Dire Straits tocaron por una causa solidaria: recaudar dinero para la hambruna en países como Etiopía y Somalia.