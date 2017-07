¿Alguna vez has saltado en paracaídas desde tu propia casa?

Queridos amigos, si pensabais que la decadencia mental del ser humano había tocado fondo con la ‘Salchipapa’ de Leticia Sabater, ¡estabais muy equivocados!

Un hombre en Brasil acaba de convertirse en uno de los tíos más tontos de la historia. Se compró un paracaídas y para probarlo no se le ocurrió otra cosa que saltar desde su balcón… ¡Por cierto vive en un vigésimo quinto piso! A ver mostro, y si no funciona ¿qué? Te devuelven el dinero, ¿no?

El atrevido e intrépido, se encarama a la barandilla, hace una cuenta atrás y como si del mismísimo Superman se tratara salta al vacío.

Es verdad que hubo algo de incertidumbre cuando tocó el suelo, porque no sabían muy bien qué había pasado.

¡Finalmente llegó sano y salvo!

En fin, que si tienes la capacidad mental justa para hacer una suma de dos cifras con una calculadora y aun así terminas utilizando los dedos como, no sé, un tronista -perdón, lo de tronista no iba por ‘Mujeres Y Hombres y Viceversa’… iba por Froilán-, ¡pues no te compres un paracaídas!

Haz algo que vaya más con tu nivel de inteligencia, como presentarte a unas elecciones para ser presidente de España.