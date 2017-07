Estas son las mejores series estadounidenses del año según la industria (y ‘JdT’ no está)

Los Premios Emmy, los famosos galardones de la Academia de Televisión estadounidense, ya han anunciado la lista de nominados para su 69ª edición, que se celebrará el próximo 17 de septiembre.

¿Y cuáles son las series que emiten la pequeña pantalla estadounidense o las plataformas digitales que son las favoritas del gremio?

Hay de todo: desde veteranas, como House of cards, a recién llegadas como This is us y Westworld (la última, además, es la que acumula un mayor número de nominaciones, con 22, seguida de Stranger Things y FEUD: Bette and Joan, con 18 cada una).

La pelea promete ser emocionante debido a la ausencia de Juego de Tronos, que desde que los conquistó en 2011, ha acaparado muchos de sus premios año tras año.

En realidad, no es que la organización se haya cansado de seguir el rastro y las trifulcas de los de los aspirantes al Trono de Hierro, sino que la ficción de los Siete Reinos quedó fuera por no estar lista en el periodo de elección.

Mira todos los nominados. ¿Cuáles son tus preferidos?

CATEGORÍA: Mejor serie dramática

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of Cards (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Stranger Things (Netflix)

This is Us (NBC)

Westworld (HBO)

CATEGORÍA: Mejor comedia

Atlanta (FX Networks)

Black-ish (ABC)

Master of none (Netflix)

Modern Family (ABC).

Silicon Valley (HBO)

Umbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO)

CATEGORÍA: Mejor miniserie

BIg Little Lies (HBO)

Fargo (FX Networks)

FEUD: Bette and Joan (FX Networks).

Genius (National Geographic)

The Night Of (HBO).