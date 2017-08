Marta Torné: “El personaje de Amaia Salamanca me llamaba ‘guarra’”

O al revés, que nos podemos odiar, es un clásico, parejas que no se hablan en set pero luego surgen chispas en el rodaje. Esas cosas pasan.

¿Hay mucha confusión en el rodaje siendo dos Martas (Torné y Hazas)?

Sí, pasa todo el rato. Optamos por el nombre del personaje. Yo voy toda loca porque normalmente hablan a Marta porque es más prota.

¿Tenías mono de ficción?

Me quité mucho mono con el teatro pero no es lo mismo. Los platós y además estoy muy contenta del personaje porque había hecho comedia en teatro pero mi experiencia en ficción era una serie en la que estaba llorando todo el rato. Cada temporada era como ‘vamos a martirizar más al personaje de María’. No tenía referencias pero para mí era lo normal y esto me encanta.

¿Con qué otros personajes te vas a picar?

Tengo mucha suerte porque me dan siempre personajes que son buenos y eso es muy guay y a la gente le gusta y se agradece a la hora de interpretar. Paloma es muy guay, es muy bueno. Tiene incontinencia verbal y se le escapa todo, es como muy mona, a la gente le va a gustar mucho.

Así que mal, mal, no creo que se lleve con nadie. Bueno, el otro día, el personaje de Amaia Salamanca me llamaba ‘guarra’, así, directamente.

¿Y con cuáles te vas a llevar bien?

Con Raúl de la Riva, mi personaje tiene la intención, como con Raúl, de dar una pincelada de locura… estamos los dos muy pasadas.

¿Es la nueva Rita?

Supongo que sí.

¿Y el look setentero, qué tal lo llevas?

Con la ropa estoy encantada porque es una ropa con mucha cinturita, muy femenina. Y que a una mujer como yo que no soy delgada de constitución, estoy estupenda (vivan las mujeres como yo), pero como que encaja muy bien mi físico en esta época, con este decorado.

Tengo un problema y es que la época de los 70 era la época en la que vestía así mi madre y entonces me veo y veo a mi madre de las fotos cuando yo era pequeña y es como que me veo mayor. Es un look que te hace mayor no es como ahora que vamos vestidas como niñatas.

Hemos visto en TVE El infiltrado, ¿hay muchas diferencias de rodaje entre una serie internacional y una nacional como Velvet?

Ruedan igual que aquí, improvisan, cambian, pensamos que allí con las superproducciones…pero no. Había roulottes más grandes, eso sí.

¿Después de Velvet?

Tengo un musical precioso, para teatro, para el año que viene que me requiere mucha preparación porque es todo cantado con otro chico que me parece que va a ser algo que no se ha visto nunca. Es un circuito en el que yo nunca había entrado que es el teatro como más de prestigio.

¿Guion original?

Es original pero no quiero contar nada porque está cerrado y lo voy a hacer pero…

¿Estás das clases de canto?

Sí, a mí me encanta cantar pero no es un musical de cantar super alto, es muy intimista, muy especial. La música la hace… uy, es que no puedo decir nada. Tengo un proyecto de teatro para el año que viene, hasta aquí puedo leer.