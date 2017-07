Lo nuevo de Coldplay, Jonas Blue, The Vamps... entre los grandes estrenos de la semana

Llega otra semana de grandes estrenos discográficos con un nombre sobre todos los demás: Coldplay.

Aunque la banda británica no ha lanzado un LP completo, sino un EP compuesto por cinco temas (Kaleidoscope EP), la relevancia de la banda y de sus colaboradores en los temas hace que encabece esta lista.

Pero también hay otras novedades. Prepara el oído:

'Kaleidoscope' (EP), de Coldplay

Encabezada por temas como All I can think about is you, una bella rareza rock lleno de nebulosas, el disco cuenta con colaboradores tan importantes como the Chainsmokers (en el remix de Something just like this) o Big Sean (en Miracles (Someone special).

'Night & Day' (Night Edition), de The Vamps

Precedido por el éxito del single Middle of the night, que logró 3 millones de streams en su primera semana en Spotify (ahora supera los 20 millones), el cuarteto lanza su tercer álbum de estudio y se apuntan a la moda de las colaboraciones. Por ahí andan Sabrina Capenter o Tini Stoessel. Como curiosidad, hoy sale la 'Night Edition' del álbum y a finales de año, la 'Day Edition'.

'Electronic Nature - The Mix 2017, de Jonas Blue

Su versión de Fast Car, el gran éxito de los 80 de Tracy Chapman, logró darse a conocer en todo el planeta. Más tarde, arrasó con By your side. Ahora, este recopilatorio las pone todas juntas junto a éxitos como Mama.

'The Echo of pleasure', de The Pains of being pure at heart

Cuarto álbum de los norteamericanos que, han advertido, podría ser el último ahora los componentes están metidos con líos de pañales. Hace un tiempo ya pudimos escuchar Anymore.

'Ultralife', de Oh Wonder

El dueto británico de pop alternativo se metió a parte de la parroquia indie en el bolsillo con su álbum debut, Oh Wonder. Ahora vuelven con más temas frescos y delicados.

Además, esta semana también salen los discos de Mura Masa, Mr. Jukes, Status Quo...

Consulta, también, las novedades de la semana pasada con Haim, Broken Social Scene...