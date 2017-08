Fernando Guallar, el nuevo Miguel Ángel Silvestre en ‘Velvet Colección’

Miguel Ángel Silvestre ya ha confirmado que no estará en el spin off de Velvet, tiene otros compromisos y otros rodajes pendientes.

Pero que nadie se preocupe que la nueva serie que prepara Movistar+ no se va a quedar sin galán. La productora ha fichado a Fernando Guallar que será e nuevo guapo de Velvet Colección.

Y sí, al tenerlo frente a frente uno es consciente del gran atractivo que tiene y no sólo físico. Su forma de hablar tan sosegada, la cabeza tan amueblada y la pasión con la que habla de las cosas que le gustan certifican que es todo un dandy, como su personaje en la serie aunque sus situaciones son muy diferentes.

Dará vida a Sergio Godó, el nuevo director financiero. Un niño de papá que llega completamente destrozado porque su novia de toda la vida le ha dejado plantado en el altar.

Nada más salir de la escuela de interpretación, Guallar fichó por Amar es para siempre. Ha tenido un pequeño papel en Perdóname señor y ahora será el prota de este spin off, desde luego, se puede decir que lleva una carrera meteórica.

¿Cómo ha sido tu llegada?

Venía de Amar es para siempre, aún no había terminado mi papel en allí y tuve que compaginar las dos series durante unas semanas y el comienzo fue muy frenético. Pero el aterrizaje en la serie ha sido una maravilla porque formar parte de esto es una oportunidad muy grande.

¿Qué vamos a ver en tu personaje?

A Sergio vais a ir conociéndole muy poquito a poquito porque el punto de partida de Sergio no tiene nada que ver con el estatus quo de su vida.

Le vais a conocer desde un sitio perdido y desubicado, es un tiempo excepcional para él.

¿Qué hace en las galerías?

Trabaja allí como director financiero. Hasta el capítulo 3 o 4 no veréis a Sergio en una situación más tranquila. Habrá una elipsis temporal y entonces... ya… pero el principio es frenético.

Elena (Megan Montaner) deja a tu personaje plantado en el altar, ¿cómo le marca eso?

Que una persona que has querido tanto, durante tanto tiempo, te deje plantado en el altar, te destroza y te modifica a la hora de relacionarte con otras mujeres y con la vida. Es muy duro.

Además Sergio pertenece a la alta burguesía catalana y ahí hay mucha apariencia, mucha mentira. En todo lo social hay mucho de cosa correcta con la familia, la importancia del apellido Godó.

¿Y qué significa Clara para ella?

Futuro. Es aire fresco, es un apoyo dentro de la crisis y el momento tan triste que comienza Sergio. Habrá un triángulo… no sé si definirlo así, pero habrá malentendidos que serán difíciles de gestionar para él.

Y eres hijo de Eduard Godó (Imanol Arias), ¿qué tal?

Imanol es muy interesante porque ya no sólo a nivel personaje, que la trama con él es muy interesante y la relación que tenemos es genial, sino que para mí llegar aquí con Imanol, que es una persona muy influyente y muy conocida, yo he seguido a Antonio Alcántara en Cuéntame, era como una cosa de imponerme.

Pero en seguida muy bien, es un actor muy generoso y ha sabido trabajar muy bien esa vena paternalista y hemos encajado bien. Aprendo mucho de él, me siento muy protegido.

¿Qué supone para ti entrar en esta serie?

Pues imagínate. Yo salí de la escuela de interpretación hace un año, entré en Amar dos meses después, que para mí ha sido una plataforma maravillosa de aprendizaje y exposición, y cuando me llamaron para empezar los casting de Velvet fue muy bonito y me emocioné muchísimo.

Pero sin ningún tipo de ambición porque me parecía muy complicado conseguir un papel así, pero bueno, sólo que te llamaran ya era muy bonito. Fue un proceso de casting muy largo y salió y para mi es una oportunidad maravillosa y por eso me exijo mucho.

¿Cómo ha sido tu primer beso Velvet?

Vengo de defender un personaje homosexual en Amar que ha sido algo muy bonito porque se creo una química tan brutal con mi compañera Lucía Martín que de repente el público demandaba que el personaje dejara de ser homosexual de un día para otro y pudiera vivir una historia de amor, y se creó algo precioso.

Al llegar aquí venía yo muy suelto de Amar, había dado muchos besos y muy bien. Venía con dudas, ¿cómo besáis aquí? Y el primer beso, muy bien.

Aterrizas como el dandy, ¿cómo lo llevas?

Me seduce. Lo último que había salido mío en televisión era algo totalmente diferente, un personaje muy pequeñito en Perdóname, señor y no tiene nada que ver.

El dandy está muy bien porque no es el típico dandy perfecto. No vais a encontrar un tío seductor seguro de sí mismo. Él está roto y es un tío imperfecto y ahí es fácil empatizar con él. No es el protagonista héroe.

Fernando Guallar es Sergio Godó en 'Velvet Colección' / Movistar+

¿Qué relación has tenido con las fans de Amar?

Soy bastante cercano porque me gusta escucharlas y he tenido experiencias muy bonitas. Gente que te dice cosas muy bonitas.

¿Has cerrado por completo las puertas a Amar?

No, no están cerradas por completo. Me encantaría volver aunque fuera para despedirme como Dios manda porque yo voy a estar toda la vida agradecido a la oportunidad que me dieron.

Pues verás con Velvet, ¿preparado para ser famoso?

Ganarás fama pero ahora hay que centrarse en el trabajo y nunca se sabe. Velvet tiene un fenómeno fan muy grande y tendré que aprender a gestionarlo. Ahora mismo no sé gestionarlo. Me vienen ahora 100 fans y no sé gestionarlo pero aprenderé.

Más allá de tu personaje, ¿quién es Fernando Guallar?

Dejé la carrera de Arquitectura hace tres años y medio cuando terminé todas las asignaturas y me quedaba el proyecto que lo defiendo ahora. Lo dejé para centrarme en lo que siempre había querido hacer porque empecé con 8 años a hacer teatro.

Este año me prometí a mí mismo que conseguiría la licenciatura por mí y por mi familia y durmiendo muy poquito este año lo he conseguido.

¿Qué actores tienes como referentes?

Aquí me he cruzado con Aitana Sánchez Gijón que siempre he seguido muy de cerca y es maravilloso. Tenemos un talento abismal y ya no sólo las caras conocidas porque tenemos un talento un brutal en las escuelas.

Somos un sector con un índice de paro que asusta y que no quiere decir que los que siempre están son los mejores.

Soy bastante fan de Marion Cotillard con la que me gustaría trabajar algún día.

De aquí, Javier Gutiérrez, bueno, es que hay muchísima gente a la que admiro.

Y saliendo de lo profesional, ¿con qué pasa el tiempo Fernando Guallar?

Viajar, no paro y me encanta siempre que puedo. Y soy muy cinéfilo.

¿Cuál sería tu película favorita?

Es una pregunta imposible. Soy muy fan de Wes Anderson, de todas sus películas, me vuelven loco. Una película de hace poco, de los creadores de Billy Elliot, que se llama Pride, que es preciosa, y aquí soy muy fan de Almodóvar y Coixet. Se hace un cine tan bueno que disfruto mucho.

¿Y qué series estás viendo ahora?

Ahora sí que es verdad que estoy viendo poca ficción nacional. Las últimas que he seguido son Bajo sospecha que la vi entera y Vis a Vis. Y empecé ahora con La casa de papel que me parece muy interesante.

Sigo bastantes de fuera. Me he tragado entera Breaking Bad. Orange is the new black me parece una maravilla y a mis compañeras se lo digo, que tienen ahí unos personajes femeninos que defender maravillosos. Soy un friki absoluto de Juego de Tronos, soy el antagonista, voy con los Lannister y se que a la gente no le gusta nada pero me gusta mucho, mucho, mucho.

Y en cuanto a viajar, ¿el lugar que más te ha impactado?

Es que no paro de impactarme y eso me gusta mucho. Lo último que he estado más diferente es Marruecos pero soy un enamorado de Nueva York, mi hermana vive allí y en cuanto puedo me voy a Manhattan.

¿Cuál es el próximo viaje?

Estoy deseando ir a La Habana. Además, tengo un buen amigo allí que también es actor cubano y estoy deseando ir para allá.