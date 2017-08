Andrea Duro: De prostituta a francesa de pega

Andrea Duro es uno de los rostros conocidos de la ficción española. La hemos visto hace poco como prostituta en Perdóname, Señor y tiene pendiente el estreno de la esperadísima gran producción, La catedral del mar.

En el poco tiempo que tiene entre serie y serie aprovecha para hacer deporte y protagonizar campañas publicitarias y portadas de revistas. Ah, y para conocer a un nuevo chico que parece haberle robado el corazón tras su ruptura con Joel Bosqued (el nuevo novio de Blanca Suárez).

Este verano ella y el jugador de fútbol Chicharito se han convertido en una de las parejas sorpresas que tiene pinta que va a sobrevivir al verano. Se han visto siempre que han encontrado hueco y se han mandado tiernos mensajes desde la distancia.

Y es que la actriz no ha parado de trabajar este verano. Lo ha pasado en el set de rodaje de Velvet Colección. Es una de las nuevas incorporaciones.

Se llama Marie Leduc y llega de París junto a Jonás y las circunstancias hacen que se quede en Barcelona porque lo suyo, va más allá de una relación puramente profesional.

Andrea Duro es Marie Leduc en 'Velvet Colección'. / Movistar+

¿Tu personaje tendrá acento francés?

No, acento español porque en el primer capítulo se aclara que el personaje es, en realidad, de familia española.

Pero la relación con Jonás va a ser más que profesional, ¿no?

Entre ellos hay química lo que pasa que como están acostumbrados juntos y les ha funcionado tan bien les costará un poco soltase y ese será el tira y afloja de la temporada.

A Jonás le dejamos como un personaje de perfil pueblerino, ¿has conseguido sofisticarle en París?

Eso parece porque viene super bien vestido, super bien peinado... parece...no sé qué.

¿Qué carácter tiene tu personaje?

Marie va tener toda la trama con los Infantes, así que comedia por narices. Es una chica muy sensible, muy educada, muy sofisticada, muy dulce, que le gusta estar con los demás e intentar ayudarles, muy trabajadora, muy profesional...

¿Has aprendido algo de costura?

Mi madre es modista entonces de algunas cositas tengo idea.

Y este look setentero, ¿qué te parece?

Muy divertido, muy yeyé todo, me encanta. He pasado por los años 60, 1300, 1900...pero nunca había estado en esta época.

Y de esta época nueva para ti, ¿qué es lo que más te gusta?

Hombre, a mí lo que más me gusta son los vestuarios tanto de las chicas como de los chicos, son muy divertidos, sobre todo aquí en Velvet donde la estética es tan importante. A lo mejor en otras series se cuentan otras historias pero aquí aparte de las historias se cuida todo hasta el mínimo detalle.

¿Veías la serie?

No era una seguidora acérrima de la serie pero la he visto en varias ocasiones y me gustaba mucho el personaje de Pedro, el de Clara...

Qué empezamos!! #velvetcoleccion #ganas @bambuprodu Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 5:15 PDT

¿Cómo os han acogido los veteranos de la serie?

Muy bien. La gran mayoría ya nos conocíamos y son muy cariñosos, nos han ayudado mucho desde el principio. Les preguntas el ritmo que llevan, cómo se plantean las cosas aquí...

De los nuevos, conocías a Lucía Díez con la que has rodado La catedral del mar, ¿qué tal el reencuentro?

Es una actriz estupenda y se va a hacer muy bien y muy rápido.

¿Cómo ha sido trabajar en una super producción como es la de La catedral de mar?

He visto los dos primeros capítulos de la serie y es espectacular. Se nota que hay un poco más de presupuesto, se nota en los decorados, en vestuario, en el tema de producción curramos con un montón de figurantes. Había presupuesto.

Te hemos visto en Perdóname señor, ¿qué tal?

Estoy muy contenta, ha tenido muy buena aceptación con la gente, así que bien. Era un personaje tan pequeño, me hubiera gustado que hubiera tenido muchísimo más recorrido y muchísima más trama, pero bueno, es un personaje que ya estaba escrito, que yo acepté así, yo sabía el personaje que iba a hacer y que tampoco podía pedir más pero ojalá en algún momento la cadena se decidiese a hacer una segunda parte y...oye...

¿Qué series sigues?

Soy muy fan de House of cards, Juego de Tronos, Las chicas del cable me encantó.

Estarás rodando todo el verano, ¿cómo se lleva quedarse sin vacaciones?

Bueno, me tenía que quedar de todas formas porque estoy haciendo teatro. Se pasa mucho calor en Madrid pero como acabamos en septiembre y en septiembre todavía hay sol y aguanta el buen tiempo, aprovecharé, me iré y apagaré el teléfono hasta que vuelva.

Ahora estoy con S.I.N.G.L.E.S., una comedia que nos va muy bien. Hemos agotado todos los pases menos dos. Muy contentos y esperamos que nos dure mucho tiempo.

¿Qué proyectos tienes?

De momento estoy tranquila pero como esto sale de un día para otro nunca sabes.