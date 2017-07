¿Os imagináis que la legión española desfila al ritmo de Despacito?

El 14 de julio se celebra en Francia el Día Nacional, y como cada año, la legión francesa organiza un desfile por el centro de París. Pero este año no solo han sonado marchas militares.

La banda de música de la Guardia republicana francesa ha incorporado un repertorio más actual. Después de las tradicionales marchas militares mientras las tropas desfilaban por los Campos Elíseos, ha comenzado a sonar un medley de Daft Punk, los maestros de la electrónica mundial que, además, son franceses.

Y el resultado ha sido este: bajo la atenta mirada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que movía la cabeza al son de la música, y la del invitado de honor de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que observaba el desfile muy serio, la legión ha acompañado Get Lucky y One More Time con esta coreografía.

Y claro, pocos minutos después, las imágenes ya eran virales en las redes sociales. Algunos tuiteros han destacado la reacción de los dos líderes mientras presenciaban la actuación...

LO MEJOR QUE VAN A VER HOY



Daft Punk ft. #BastilleDay



[La risa de Macron ft. el fleco de Trump] pic.twitter.com/1waGntC1Cb — Risco (@jrisco) 14 de julio de 2017

Y otros han jugado a tratar de adivinar qué habría pasado si esto hubiese pasado en España con... ¿Despacito?

Ojalá la Legión tocando el Despacito en el desfile del 12 de octubre. — la callaque (@callaquenoveo) 14 de julio de 2017

Hacen lo de Daft Punk aquí y lo de la cabalgata de Reyes de 2016 quedaba en anécdota. — David García-Asenjo (@dgllana) 14 de julio de 2017

Sin duda, la anécdota de la jornada que ha puesto la nota graciosa a un desfile militar tan formal.