La respuesta bárbara de Sharon Stone a Madonna casi treinta años después

No son buenos tiempos para Madonna, como parece que tampoco lo fueron en 1992. Tras la filtración de las cartas de la cantante en las que arremetía contra Sharon Stone y Whitney Houston, el ego de la cantante está siendo objeto de noticia en las redes sociales.

Al parecer, la cantante no tuvo demasiada suerte en los noventa cuando publicó su disco Erotica y no pensó mejor manera para desahogarse que escribir una carta a su amigo Jon Enos.

Lo que no se imaginaba la reina del pop es que el contenido de esas cartas saldría a la luz casi treinta años después, al filtrarse a la prensa.

En la carta, la americana no podía entender el porqué de las críticas que tuvo su disco en el momento, y atacaba a Sharon y Whitney por la falta de originalidad que a ella no le faltaba.

"He enfadado a tanta gente que ahora me están castigando y básicamente quieren callarme y que me siente en un rincón, mientras que otras personas menos interesantes y emocionantes están cosechando beneficios de los caminos que yo he trazado", afirmaba la artista.

Ahora, con las aguas más calmadas, las dos celebrities son amigas y no han visto afectada su amistad por esta anécdota del pasado.

Una respuesta, chapeau

La actriz ha querido responder con mucha elegancia a su compañera en un post en Facebook:

"Sabes que soy tu amiga. En algunos momentos en privado, he deseado ser una estrella del rock... pero me siento mediocre, como tú describes. Ambas sabemos, como solo aquellas que han vivido tantos años saben, que ser consciente de nuestra propia mediocridad es el único modo de conocer nuestras fortalezas, de convertirnos en lo que hoy ambas somos".

"Te amo, te adoro. No me enfrentaré a ti por la invasión de cualquiera de nuestras travesías personales. Sharon".

La respuesta lleva más de once mil impresiones y se está volviendo viral en las redes sociales Facebook y Twitter.

¿Afectará esto a la relación de las dos divas? ¿Es una indirecta o realmente es agua pasada?