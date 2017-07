En ‘Juego de tronos’ mandan ellas: los detalles del capítulo más feminista de la serie

Solo esperemos que en los próximos capítulos no hayan escrito que sea ella la causante de una rebelión contra él, si fuera así, otra vez volveríamos a atrás: cuando los hombres de tronos no se podían fiar de las mujeres porque te envenenaban el vino para matarte (como Cersei con Robert Baratheon) o porque daban consejos que también te llevaban a la tumba (como Cathelyn con Robb).

Lyanna aparece menos de un minuto y en él encabeza uno de los eternos discursos de las feministas.

La pequeña, que ya fue la rebelación en la temporada anterior por sus convicciones, apoya a Jon Snow cuando este pide que tanto hombres como mujeres batallen en la guerra:

"No pienso tejer junto al fuego mientras los hombres luchan por mí. Seré pequeña y seré una niña pero soy tan norteña como vosotros", dice Lyanna mientras las miradas de Sansa y Brienne se entrecruzan orgullosas.

Y es que muchos discursos machistas han alegado durante años que las mujeres no podíamos quejarnos porque no íbamos a la guerra, porque no las sufríamos.

Sin caer en la cuenta de que nosotras éramos violadas y usadas como objetos de venganza y negociaciones en todas ellas, sin poder de decisión.

Ahora, parece que en 'Juego de tronos' las mujeres tomarán las riendas de sus vidas también en los momentos bélicos.

Cersei rompe tabúes y "sabe muy bien lo que quiere"

Sí, Cersei es odiosa y todos deseamos que pague por su maldad, mientras que su leal y enamorado hermano Jaime tiene buen fondo y queremos que tenga un final tranquilito.

No pasa nada, siempre tiene que haber hombres y mujeres para todo.

Y de hecho, solo es él el que piensa en los "hijos que han muerto", en que ya no habrá dinastía Lannister y se lo recuerda a ella.

Alguien muy preocupada por ser "la Reina de los Siete Reinos" (o de tres como mucho) y práctica: "Ahora son cenizas y nosotros carne y sangre. Somos los últimos, los que importan".