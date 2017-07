¿Está Katy Perry haciendo las mejores performances de su carrera?

Parece que la época Witness de Katy Perry está siendo la más sombría de toda su carrera.

El nivel de ventas no está a la altura de sus trabajos anteriores, los singles no han llegado a las mejores posiciones de las listas mundiales y la crítica no está siendo del todo positiva.

A pesar de la gran campaña de publicidad que Katy está haciendo, los resultados no están siendo los esperados. Sin embargo, si algo hay que reconocer es que las performances y espectáculos que está dando son los mejores de toda su carrera.

Cada escenario que pisa lo convierte en un mundo inexplorado: una cancha de baloncesto, un planeta extraterrestre o un restaurante salvaje. Además, cada espectáculo tiene una crítica concreta: política, social, etc.

Chained To The Rhythm: la crítica al capitalismo y la política

Bon Appétit: el canibalismo humano de la sociedad