Becky G ft. Bad Bunny - Mayores [2017]. 

Becky G, una de las sensaciones millenial (o generación Z) de la escena pop latina, vuelve con este tema que, aparte de su vídeo, sorprende por su letra... algo insólita.

Para empezar, la cantante estadounidense de ascendencia mexicana asegura que le gustan los hombres mayores, una idea que desarrolla con frases como “A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores" u otras que llaman al equívoco (o no): "A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca… los besos que quiera darme, y que me vuelva loca".

Dicho lo cual, y con ciertos datos sobre el sexo que le gusta, Becky ilustra el vídeo con contoneos varios y subida en un coche con un hombre maduro.