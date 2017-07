Nervios, ensayos y hasta una piscina: Lo que nadie te contó del FIB 2017

Ambos comenzaron siendo artistas autoproducidos e independientes, que durante el FIB demostraron que sus meteóricas carreras son más que merecidas. Alguien me preguntó: ¿Cuál de los dos te gustó más? Y es imposible responder, ya que ambos cumplieron con lo que se les pidió. Stormzy, apareció rodeado por un equipo al que trata como colegas del barrio y se metió en el bolsillo al público inglés. Lo hizo, no sólo repasando su primer disco, sino además haciendo un guiño, aplaudido y coreado por la multitud, a esa versión de "Shape Of You" que hizo junto a Ed Sheeran en los Brit Awards.

The Weeknd, por su parte, volvió a unir esa elegante fórmula que divierte, hace bailar, pero también enamora y seduce. Abel apareció rodeado de seguratas y con un nivel de concentración increíble. Dos saltitos, un movimiento de cuello y una respiración profunda con los ojos cerrados le sirvieron para pasar al siguente paso: Mantener feliz a Benicàssim durante casi hora y media de concierto con una sucesión envidiable de éxitos.

The Weeknd repartiendo su elegante flow / FIB / Jota Martínez

¡Boom! BE-LA-KO

No lo digo yo. Lo dijo el propio Melvin Benn, director del FIB, durante la rueda de prensa habitual en el último día: El de Belako fue uno de los mejores directos del festival. Yo solo puedo confirmarlo, y es que hacía tiempo que no veía una intensidad, un ímpetu, y unas ganas de romper con todo como vi en el concierto de la banda vizcaína en el primer día de FIB.

Mira que no eran ni las ocho de la tarde, pero estas cuatro bestias decidieron hace tiempo que su furia y su contundencia tenía que entrarnos por los oídos y los ojos, y así lo logran allá por donde pasan. Como curiosidad, la banda fue de las únicas que aprovechó la piscina ubicada en la zona de artistas del festival. ¡Merecido chapuzón, colegas!

Dejad a los millennials en paz

Por el escenario principal del FIB pasaron bandas y artistas jovencísimos que a estas alturas marcan la diferencia en sus respectivos géneros musicales. No solo fue Dua Lipa (21 años), también llamó la atención Declan McKenna, un tipo menudo de apenas 18 años que publicará en estos días su primer disco de indie rock, ese que ha ido construyendo paso a paso desde su debut en Glastonbury con 16 años.

Esa juventud espídica e incansable también la demostraron The Sherlocks (entre 17 y 23 años), una banda de Yorkshire que busca ser la próxima gran sensación del rock guitarrero británico; o los explosivos The Strypes, que ya llevan en ese mismo camino desde hace siete años, aunque el mayor de ellos apenas cuenta los 22 años.

En este apartado de jovenzuelos es imposible no destacar cómo sigue creciendo el sonido y la actitud de los catalanes Mourn, convertidos ya en una joya del rock underground a nivel internacional, y dejando atrás en España la etiqueta de "el grupo de las hijas de The New Raemon". Es increíble saber que este país guarda talento con inquietudes tan sorprendentes.

Toda una demostración de que el apoyo constante al talento emergente ayuda a que proliferen bandas nuevas con propuestas que deben ser tomadas en cuenta.

Mi segundo encargo

El sábado por la noche yo también tuve que cumplir como artista del FIB y lo hice con una sesión de dos horas en el segundo escenario más grande del festival. Durante cuatro días por allí pasaron artistas y bandas que admiro como Temples, Love of Lesbian, Mura Masa o Kaytranada. Y también estaba yo. Y vaya que si impone saberlo.

El agobio me duró hasta el momento de empezar a elegir la música: Empecé con The xx, y enseguida me llegó un mensaje que ponía "No te olvides del indie español, aunque estemos en el FIB". Fui danzando entre las canciones que tenía a mano, y la magia fue ocurriendo a medida que el público iba creciendo, bailando y cantando a gritos.

No, no me olvidé de Miss Caffeina, Carlos Sadness, Lori Meyers, El Columpio Asesino, C.Tangana y más nombres nacionales. Pero también paseé por canciones que me han animado más de una noche de The Strokes, Blur, Oasis Lorde, Lykke Li, Robyn o The Black Keys. Y sí, también quise romper con prejuicios haciendo sonar a Rihanna, Calvin Harris o Desiigner, también celebrados por el público.

Fue todo un privilegio de elegir esas canciones y animarle la noche a otros miles de personas que, a cambio, me demostraron su cariño y alegría.

El FIB 2018 ya ha anunciado sus fechas: Será del 19 al 22 de julio y los primeros abonos saldrán a la venta este fin de semana.