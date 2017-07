Así fue la relación desastrosa y tóxica que vivió Dua Lipa y que cuenta en ‘Hotter as hell’

Las letras de las canciones de Dua Lipa son "sinceras", inspiradas en experiencias reales, ha explicado en alguna ocasión la artista.

Así, sus composiciones nos dejan, por ejemplo, retazos de vida compuestos por trocitos de historias de amor, desamor, amistad o autoafirmación.

Hoy nos fijamos en Hotter than hell (Más caliente que el infierno), uno de los temas favorito de sus fans (registra solo en YouTube más de 38 millones de visitas).Y que puedes escuchar a continuación.

La canción habla de un noviazgo que la británica vivió (y sufrió).

Una relación j*dida

"Es sobre una relación que me j*dió mucho", explicaba en el pasado en Digital Spy.

Más tarde, hace aproximadamente un año, se volvió a referir a aquella relación en medios como BBC, tachándola de "horrible" y asegurando que minó su autoestima e hizo que se sintiera como "si no valiera nada".

"We're hot like hell / Does it burn when I'm not there?", canta en uno de los versos que le recuerdan que alguien le hizo sentir lo que no era.

"Ese chico me hizo pensar que no era suficientemente buena, siempre aplastándome emocionalmente. Y a mí me hubiera apetecido entonces escribir una canción muy triste pero cuando me puse a ello, me dije: "Oh, no quiero que él sepa cómo me ha hecho sentir". No quería mostrarme débil", confesó a The New York Times.

Fue entonces cuando decidió cambiar ligeramente su papel en la historia, algo que le dio fortaleza y le hizo sentirse al momento mejor.

El estilo 'dance-crying'

Otro truco confeso que utiliza a la hora de escribir canciones y que está presente en este tema es hacer temas tristes aptos para ser bailados. Una modalidad que la artista ha bautizado como "dance-crying" (algo así como lloro dance).

"Desde el punto de vista de la letra, son muy tristes y deprimentes, pero luego quieres bailarlas" explica.

Más datos: la producción ha corrido a cargo de Stephen Kozmeniuk, que también ha trabajado con la cantante inglesa en Thinking 'bout you y Half Light, además de con artistas como Madonna (Rebel Heart), Kendrick Lamar (The Blacker the Berry) o Nicki Minaj (Up in flames).

Por cierto, el vídeo de Hotter than hell fue grabado en un prostíbulo.