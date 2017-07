Dancing on Mars: Descubre todos los secretos tras el último vídeo de Carlos Jean. 

Estética setentera, cuellos de pollero, brillos, purpurina y el nuevo Ford Fiesta. Con todos esos elementos es como se grabó el videoclip de Dancing on Mars, el último temazo de Carlos Jean, una canción que se engloba dentro del proyecto del cantante y productor ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA.

En este making of puedes ver los momentos más divertidos de Carlos Jean durante esta grabación, quien te explica en primera persona de qué va todo esto de Dancing on Mars.

El vídeo, grabado en la bolera de la Ermita del Santo de Madrid, nos muestra como Carlos, de nuevo, busca captar toda la atención de la Música con quien ya mantuvo una distendida charla hace algunos días.

ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA continúa así en la búsqueda de bailarines, coreógrafos, instrumentistas y una voz para componer la canción definitiva con una mecánica que ya te contamos aquí.

Te dejamos el calendario de todas las paradas de Carlos Jean este verano para que no te pierdas nada:

Santander

21 JULIO

-Concierto silencioso en el Palacio de la Magdalena

-Sesión de Carlos Jean en la Semana Grande

Bilbao

22 JULIO

-Búsqueda de la txalaparta

-Carsting

Málaga

24 JULIO

-Búsqueda del cajón flamenco

-Carsting

-Concierto silencioso

Marbella

-Sesión de Carlos Jean en Starlite

Cádiz

10 AGOSTO

-Búsqueda de la guitarra flamenca

-Carsting

Leganés

13 AGOSTO

-Concierto silencioso

-Sesión de Carlos Jean en las Fiestas de Leganés

Madrid

14 AGOSTO

-Carsting