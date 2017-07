Si los personajes de 'Juego de Tronos' fuesen una canción

Aviso: Este artículo contiene Spoilers

Cada vez que se estrena una nueva temporada de Juego de Tronos el mundo se vuelve loco y las redes sociales comienzan a llenarse de imágenes y frases de la serie.

No hay duda de que la guerra por los Siete Reinos nos tiene en vilo a todos, ¡queremos saber ya quién se quedará definitivamente en el trono de hierro!

Mientras tanto en LOS40 nos hemos sumado a la fiebre de Juego de Tronos dedicándole una canción a algunos de sus personajes. Seguro que en más de una estás completamente de acuerdo.

Cersei Lannister – Mala Mujer

Sobran las palabras para explicar por qué hemos decidido que Mala Mujer de C.Tangana es la canción de CerseI Lannister. La reina de los Siete Reinos ha hecho méritos propios para ser uno de los personajes más odiados de todo Poniente.

Por ello no nos extrañaría que si en lugar de Ed Sheeran se hubiese acercado a Poniente C.Tangana, los enemigos de Cersei le cantarían este tema. Por supuesto, ella ya estaría maquinando algún plan para deshacerse de ellos. ¡Eso sí, bebiendo un buen vino!

Meñique – Chantaje

Si hay alguien detrás de gran parte de los líos que están ocurriendo en Los Siete Reinos, sin lugar a dudas es Petyr Baelish, más conocido como Meñique. Si Baelish ha llegado tan lejos en Juego de Tronos, donde ganas o mueres es por su ingenio.

A través de chantajes y el uso de la información, Meñique sobrevive y consigue lo que quiere. Chantaje de Shakira le va como anillo al dedo y es que él es “puro chantaje”.

Aria Stark – No One

Todos aquellos que hayan visto Juego de Tronos conocen la historia de Aria, una superviviente nata que hará todo lo posible por vengar el nombre de la familia Stark.

Aquellos seguidores de la serie sabrán que durante una época Aria Stark fue Nadie (No One en inglés) Por ello creemos que el tema de Alicia Keys No One encaja perfectamente con la joven. Aunque sea solo por el estribillo.

Tyrion Lannister – Little Lion Man

Tyrion es uno de los personajes más queridos por los fans de Juego de Tronos. El pequeño de los hermanos Lannister, también es el más ingenioso.

La canción de Little Lion Man de Mumford & Sons parece escrita para él. Pequeño hombre león. El animal de la casa Lannister es un león y a él lo llaman el gnomo. No hace faltan más coincidencias.

Daenerys Targaryen – Roar

El rugido de los dragones de Daenerys se va a oír por todo Poniente. La madre de dragones no solo ha danzado con el fuego sino que es capaz de salir ilesa de él.

No hay duda de que la canción de Daenerys es Roar de Katy Perry, porque ella es una luchadora que ha sabido sacudirse el polvo. Por supuesto, también habíamos pensado en Girl On Fire de Alicia Keys para ella.

Caminantes Blancos – Hello

Están al otro lado del muro y es totalmente lícito que quieran entrar a Poniente. Los caminantes blancos llevan varias temporadas dando señales de que están llegando.

Por ello deberían cantar el éxito de Adele, Hello, por aquella frase de “Hello form the other side” (Hola desde el otro lado). Porque quien avisa no es traidor y, seamos sinceros, llevan seis temporadas enviando señales.

Jon Snow – Warriors

Jon es un guerrero, un guardia de la noche, pero tiene alma y espíritu de rey. Concretamente del Rey del Norte.

La canción de Warriors de Imagine Dragons podría describir la situación del bastardo de Nerd Stark, sobre todo cuando se marcha de la guardia de la noche para reconquistar Ivernalia. La frase “Farewell, I've gone, to take my throne” (Adiós, me he ido, para tomar mi trono).

Jamie Lannister – Me duele la cara de ser tan guapo

Si hay alguien guapo en Poniente, que ha sabido conquistar hasta a su propia hermana, ha sido Jaime Lannister. El matarreyes puede presumir de una sonrisa profident.

Por ello la canción de Jaime es Me duele la cara de ser tan guapo, aunque posiblemente le duela más el corte de mano…