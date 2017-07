Sí, ya sabemos como canta la nueva Jasmín de carne y hueso

Hace apenas unos días que se conoce el nombre de los actores que encarnarán a Aladdín y Jasmín en la versión real del éxito de Disney, pero la polémica ya está servida. Son muchos los que han demostrado su descontento por la elección de la actriz Naomi Scott.

Al parecer no están de acuerdo con que la joven de 24 años haya nacido en Londres y, aunque tenga raíces indias, sea británica. Es verdad que existen miles de actrices indias que encajarían perfectamente en el papel de la famosa princesa (solamente en Bollywood se pueden contar por decenas), pero lo que no pueden discutir los haters de esta elección es que Naomi está capacitada para dar la nota.

La actriz, que cuenta con dos Eps, puede presumir de tener una dulce voz que encajará perfectamente en A Whole New World, el tema principal de la película original.

No sabemos si llegará al nivel de Lea Salonga, la cantante que interpretó el tema en 1992, pero parece que Naomi tiene tablas de sobra. En Youtube, la actriz ha subido más de un vídeo cantando. Uno de nuestros vídeos favoritos es su cover de Take Me To Church de Hozier.

Pero Naomi también se ha atrevido a subir vídeos cantando en acústico y, oye, nada mal. Sino escucha su tema Hear The Bells en versión acústica.

En cuanto a cantar en musicales, Naomi tiene algo de experiencia. Participó en la Tv movie Lemonade Mouth (una especie de High School Musical). Habrá que esperar hasta 2019 para ver si da la nota en Aladdín, pero si Emma Watson llego al tono de Bella, ¿por qué no le damos un voto de confianza a Naomi?