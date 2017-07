U2: los 5 momentos más emotivos de un concierto enorme

Épico. Apoteósico. Y lleno hasta la bandera. Así ha sido descrito por medios y usuarios el concierto que U2 ofreció este martes en Barcelona y que constituía el único directo que la mítica banda tenía previsto dar en España.

Para hacerse una idea de su magnitud, aquí van unas cifras: reunió 55.000 personas (toda una ciudad) en las gradas del Estadi Olímpic; utilizó la pantalla LED más grande que habíamos visto en una gira (61x14 metros, con 1.040 paneles de vídeo individuales) y el escenario ocupaba prácticamente las medidas del recinto (61x12 metros).

Entre los temas más celebrados, los de The Joshua Tree, el álbum que catapultó a la fama a los irlandeses y que ahora celebra su 30 aniversario en este tour al ritmo de himnos imortales como Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for o With o without you.

Pero sí hubo una cosa que gobernó el directo, además de la profesionalidad de Bono y sus chicos, fue la emoción (y, también, un poco de nostalgia).

Destacamos los cinco momentos que nos llegaron al alma:

1. Un arranque con reprís (y paseíllo)

Nos encantó la entrada de los componentes de U2, uno a uno, y con cara de normalidad absoluta, al ritmo del The Whole of the moon de The Waterboys. Y, luego, el estallido de Sunday Bloody Sunday, una canción que no pertenece a The Joshua Tree pero que es, sin duda, una de las más euforizantes y relevantes de la carrera del cuarteto. ¡Arriba!

2. Homenaje a David Bowie

Llegó rápido, en la primera parte del espectáculo, y en forma de fragmento de Heroes. Y precedido por un homenaje de Bono al lugar del concierto, un país de "pintores, playas, artistas...".

3. 'Where the streets have no name' y... ¡el árbol!

La interpretación de Where the streets have no name, uno de los sencillos de The Joshua Tree, creció con la proyección de la silueta de una árbol dibujada sobre un fondo rojo fuego en la pantalla de altísima resolución que había detrás del grupo. Uno de esos momentos de escalofrío nostálgico.

4. Pride (In the name of love)

Porque para cuando llegó su turno, el público ya había caído rendido a los pies de la banda de Bono. Uno de los temas (quizá, el que más) que reunió a más móviles en alto grabando. Se puede ver a partir del minuto 3 del siguiente vídeo.

5. ¿'Miss Sarajevo' o 'Miss Siria'?

Los irlandeses han interpretado su famosos tema Miss Sarajevo acompañado por un largometraje del artista francés J.R. de un campo de refugiados sirios que ha dejado sin palabras al público. Luego, Bono llamaba a la solidaridad.