7 razones (en forma de canciones) para desear el 7º disco de Pink

El pasado año Pink dio la bienvenida a un nuevo miembro de su familia y después de centrarse en su maternidad durante todo el 2016 y buena parte del 2017 ha vuelto al estudio de grabación.

El séptimo disco de la cantante parece haberse puesto en marcha semanas atrás ya que en su perfil oficial de Twitter ha confirmado que esta semana rodará nuevo videoclip.

Pink pondrá así fin a cinco años de silencio discográfico que no musical ya que a comienzos de este 2017 presentó colaboración con Sia, Stargate; en 2016 protagonizó la BSO de Alicia a través del espejo; y en 2014 lanzó como You+Me (dúo formado por ella y Dallas Green) un álbum de música folk.

Pero para el común de los seguidores de Pink (entre los que me encuentro) se terminan así cinco años de sequía desde aquel The truth about love con el que lo petó.

El séptimo álbum de estudio aún no tiene título ni fecha prevista de lanzamiento pero parece que pronto podríamos tener más información del nuevo proyecto musical de Pink.

Mientras tanto, estas son las 7 razones, en forma de canciones, por las que nos morimos de ganas de escuchar el 7º disco de Pink.

True love

Just give me a reason

Try

Just like a pill

Fuckin' perfect

So what

Blow me (One last kiss)