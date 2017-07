Bebe Rexha - The Way I Are (Dance With Somebody) feat. Lil Wayne [2017]

Dentro de su álbum All Your Fault 2 se encuentra el nuevo single de Bebe Rexha, The way I are. Acompañada del rapero, Lil Wayne, la cantante triunfa con esta canción con toques indúes y urbanos. No es la primera vez que la vemos junto a un rapero, ya que ya colaboró con Eminen en The Monster