Dunkerque y Una noche fuera de control, los grandes estrenos de la semana

Esta semana de estrenos nos trae la nueva y esperadísima película bélica de Christopher Nolan: Dunkerque (Dunkirk).

En la comedia Una noche fuera de control, Scarlett Johansson se va de despedida de soltera, Argentina realiza el remake de uno de los mayores éxitos del cine francés de los últimos años, Gillian Anderson protagoniza un drama histórico ambientado en los años 40 y desde Rumania llega el film Sierranevada.

Ya para acabar, para aquellos que no tengan miedo a divisar aletas en el horizonte de la playa este verano, 47 metros promete fuertes emociones en las profundidades marinas.

Una noche fuera de control:

Dirigida por Lucia Aniello (Time Traveling Bong), esta alocada comedia negra protagonizada por Scarlett Johansson (Match Point) y Kate McKinnon (Cazafantasmas) narra la historia de unas amigas.

En plena despedida de soltera en Miami, verán como el stripper al que habían contratado se sucede algo fuera de lo esperado.

A 47 metros:

Thriller submarino en el que dos chicas interprettadas por las actrices Mandy Moore (This is Us) y Claire Holt (Blue Like Jazz), caerán al abismo marino encerradas en una jaula, en un mar surcado por peligrosos tiburones.

Dirige el film Johannes Roberts (El otro lado de la puerta, Storage 24).

Inseparables:

Desde Argentina llega este remake de la película francesa Intocable, film en el que un hombre rico en silla de ruedas entabla amistad con su nueva y alocado asistente personal.

Oscar Martínez (El ciudadano ilustre) y Rodrigo de la Serna (Cien años de perdón) son los protagonistas de esta dramedia escrita y dirigida por Marcos Carnevale (El espejo de los otros, Corazón de León).

El último virrey de la India:

Gillian Anderson (Expediente X) y Michael Gambon (My Name Is Lenny) son los intérpretes de este drama histórico dirigido por Gurinder Chadha (It's a Wonderful Afterlife, Bodas y prejuicios). ambientado en los años 40, en medio de la transferencia de soberanía de la India.

Sieranevada:

Película rumana protagonizada por Mimi Branescu (La muerte del Sr. Lazarescu) y Bogdan Dumitrache (Dublu) en la que un hombre deberá enfrentar su realidad delante de su familia.

Dramedia familiar escrita y dirigida por Cristi Puiu (Los puentes de Sarajevo, Aurora, un asesino muy común)

Nuestra recomendación:

Dunkerque:

La última película escrita y dirigida por Christopher Nolan (Memento, Inception) llega a las carteleras de cine.

Este thriller bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial ha dejado encandilada a la prensa especializada que ya ha podido ver el film.

Prepárate para ver una de las mejores películas del año, que cuenta con las actuaciones de Fionn Whitehead (Him), Tom Hardy (Warrior), Mark Rylance (El puente de los espías), Kenneth Branagh (La solución final) y Harry Styles (One Direction: This Is Us).