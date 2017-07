Escucha el nuevo álbum de Lana del Rey, ‘Lust for life’... ¡y vuela!

Lana del Rey ya ha desvelado por completo los temas de su nuevo álbum, Lusf for life.

Desde este viernes, es posible escuchar en streaming o descargarse el disco en diversas plataformas de internet, tal y como nos anuncia la propia Lana desde su web oficial, donde la diva de las miradas de reojo y los aleteos bajos de pestañas aparece repentinamente sonriente en la nueva carátula.

El nuevo álbum toma el nombre de uno de los singles, el hipnotizante Lust for life en el que colabora The Weeknd y que ya pudimos escuchar hace unas semanas.

No es la única colaboración del disco, en cuyos créditos también aparecen los nombres de A$AP Rocky (en el tema Summer Bummer y en Groupie Love), Steve Nicks (en Beautiful People Beautiful problems) y Sean Ono Lennon (Tomorrow never came).

Como curiosidad, indicar que cuatro de las canciones (las dos en las que participa A$AP Rocky, así como In my feelings y Cherry) han sido clasificadas por Spotify con la E que indica que contienen letras explícitas de sexo o lenguaje de alto voltaje.

Seguramente la playlist no será extraña para algunos, ya que se filtró un día antes en internet (Lana del Rey llamó a los culpables "cabroncetes") y que muestra una colección de temas oníricos, donde el rap de sus nuevos colaboradores se combina discretamente con un pop volador con el que dan ganas de cerrar los ojos, seducir y... ¡despegar!