¿Sabes con qué canción se identifican más los usuarios de Tinder, la app para ligar?

Desde hace aproximadamente un año, los usuarios de Tinder tienen una nueva utilidad.

Gracias a un acuerdo entre la aplicación y Spotify, los tinderianos pueden elegir una canción que les defina para añadir a su perfil.

Además, también les es posible mostrar a sus artistas favoritos y sus preferencias musicales, o escuchar los himnos de otras personas.

Ahora bien, ¿cuál es la canción que más veces ha sido elegida en Tinder? En la aplicación para ligar, ¿triunfan los mismos hits que en las pistas de baile?

Ahora podemos salir de dudas con la lista de los 10 temas más utilizados.

Encabezando el ranking no hay demasiadas sorpresas: se trata de Despacito de Luis Fonsi, el tema que ha bombardeado récords diversos y cuenta con más streams de la historia. Eso sí, al parecer es el remix de Justin Bieber el que domina el listado.

¿Quién hay más en esta lista de gustos musicales? Rihanna, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Queen, Justin BIeber, o Bruno Mars.

Mira a continuación la lista completa:

1. Despacito – Remix (Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber).

2. Wild Thoughts (DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller)

3. Shape of You (Ed Sheeran)

4. HUMBLE (Kendrick Lamar)

5. Bohemian Rhapsody (Queen)

6. I'm the One (DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayner)

7. XO TOUR Llif3 (Lil Uzi Vert)

8. That's What I Like (Bruno Mars)

9. Something Just Like This (The Chainsmokers, Coldplay)

10. Unforgettable (Sia)