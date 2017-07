Manel Navarro - Keep on falling [2017]. 

Manel Navarro despliega talento en esta balada intimista que aprieta un poco el estómago. Sobre todo, cuando uno lee la dedicatoria que ha dejado el artista en su Instagram y que explica en qué se inspiró para componer Keep on falling, un tema antibullying: "Lo escribí después de una de las ostias más grandes que me ha dado la vida. De esas que piensas "de esto no me levanto". Creo que todos hemos pasado por algo así. Pero te levantas. Todos lo hacemos", explica, "porque no es más grande el que no se cae, sino el que se pone de pie y lo vuelve a intentar".