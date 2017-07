Así suena el debut de Louis Tomlinson, Back to You

Los fans de One Direction llevaban meses esperando este momento. Primero fue Zayn Malik. Después, Niall Horan, Liam Payne y Harry Styles. Solo faltaba él. Louis Tomlinson ya había colaborado con Steve Aoki, pero llevaba meses trabajando en su debut en solitario.

Y ya está aquí. Así suena Back To You, un tema que mezcla R&B y electrónica y que habla de los amores tóxicos. Es su estreno en solitario, pero no está solo. En el tema colabora Bebe Rexha y Digital Farm Animals.

También en el videoclip, en los que se los ve cantando en diferentes lugares. Un bar, en la calle... y en un estadio, el de los Doncaster Rovers, el equipo de segunda división inglesa en el que juega el cantante.

Éxito juntos. Éxito por separado

Los chicos de One Direction no han perdido el tiempo desde que decidieron darse un respiro como grupo. El primero en abandonar el barco fue Zayn Malik. Disco en solitario, autobiografía y sus pinitos en la moda le dieron la razón.

Así que sus compañeros decidieron seguir su camino, hacer un paréntesis y centrarse en sus carreras en solitario. Aunque nunca han negado la posibilidad de volver a tocar juntos.