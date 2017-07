Pelayo pierde los papeles en ‘Cámbiame’ y se la monta a su amiga Natalia Ferviú

Los cambios pertinentes a los que se someten los concursantes de Cámbiame suelen ser algo estrambóticos. No obstante, con el tiempo nos hemos acostumbrado a que tanto los participantes como los propios coaches vean con buenos ojos cada transformación que cruza la pasarela. Hasta ahora.

Este lunes, Pelayo Díaz ha sido el encargado de preparar el gran cambio a una joven que se dejaba caer por las inmediaciones de Mediaset España.

El resultado del cambio no ha convencido en absoluto a sus compañeras y Pelayo, lejos de admitir cualquier crítica, ha montado en cólera contra su amiga Natalia Ferviú.

Según el estilista, Natalia no ha parado de meterse con la persona que se ha sometido al cambio, en lugar de reparar en el look final de la joven.

La tensión ha llegado a tal punto que la coach no ha dudado en pararle los pies a Pelayo: "¡A mí no me amenaces!".

Gracias a Dios que estaba por ahí la omnipresente Carlota Corredera tratando de calmar los ánimos.