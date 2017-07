Así es la hija influencer de Paz Padilla con miles de seguidores, ¿se parecen?

Los 18 años recién cumplidos de Andrea Janeiro han hecho que las madres de 'Sálvame' hablen de sus hijas, entre ellas, Paz Padilla ha opinado sobre la imagen pública de su retoña.

Al parecer, a Anna Ferrer Padilla, que así se llama la única hija de la presentadora, le gusta publicar sus fotos en Instagram y así se ha convertido en influencer con más de 75.000 seguidores.

La joven actúa como cualquier preciada blogger: comparte imágenes de sus outfits, hace vídeos en Youtube dando consejos y muestra su mejor parte de la vida.

Así la podemos ver disfrutando del mar en un barco y en bikini, mostrando su vestuario y hasta presentando a su chico:

Soy capitán ☝🏽 Una publicación compartida de ⚡️ ANNA FERRER PADILLA ⚡️ (@annafpadilla) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 1:08 PDT

Que bonito estaba ayer Madrid 🌈 Una publicación compartida de ⚡️ ANNA FERRER PADILLA ⚡️ (@annafpadilla) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 2:08 PDT

4 años a tu lado me parecen pocos 💔 #sanjuan Una publicación compartida de ⚡️ ANNA FERRER PADILLA ⚡️ (@annafpadilla) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 2:00 PDT

Pocas de sus fotos son mirando a cámara de forma natural, por lo que nos ha costado encontrar alguna en la que le veamos el parecido con su famosa madre, ¡pero lo hemos conseguido!:

LIBERTAD💥💥 new sandals @_alessandrosimoni_ 💓 Una publicación compartida de ⚡️ ANNA FERRER PADILLA ⚡️ (@annafpadilla) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Además, Anna - que estudia empresariales e inglés- también da consejos a sus seguidores de Youtube sobre los problemas más habituales de su edad:

Los consejos de Paz Padilla a su hija que "no es normal"

A Paz Padilla no le gusta que su hija esté tan expuesta y así lo comentó en su programa: “Ella tomó la decisión de ser blogger, no me gusta, pero lo tengo que respetar”.

Incluso le ha llegado a aconsejar: “Le digo que hay que vivirlo con naturalidad, pero con prudencia porque no es una niña normal igual que no lo soy yo. Le digo que tenga cuidado y que sea consciente de que está en el disparadero”.