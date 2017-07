La música conquistó el centro de Valencia delante de más de 20 mil personas

Como decía antes, no fue un concierto cualquiera de Tórtel. Jorge acababa de ser padre y se llevó una buena ovasión del público por ello. Viendo en directo al grupo, que para la ocasión se reservó tres canciones llenas de calidez, me da la sensación de que deberían ser aún más valorados y conocidos dentro del panorama valenciano. Ese pop artesanal, cercano y adorable ya convirtió el año pasado el más reciente disco de Tórtel, Transparente, en uno de los más valorados por la crítica. Ahora hace falta que el público general también lo haga.

Dorian dieron en LOS40 Trending On Stage uno de los mejores conciertos que les he visto en años: Efusivos, potentes y a la vez llenos de emoción, los catalanes no se dejaron ni una de las canciones que les han convertido en héroes del indie pop patrio. El público saltó, vibró y cantó a todo pulmón canciones como "Los amigos que perdí", "A cualquier otra parte", o "La tormenta de arena", que cerró el concierto, de los últimos que hará la banda antes de encerrarse a terminar su próximo disco.