Sia o Rihanna, ¿quién la canta mejor?

Cuando Sia aún no era conocida en España como la extraordinaria compositora y solista que ha demostrado ser a lo largo de su carrera veía la luz la canción Diamonds de labios de una de las más grandes estrellas mundiales del momento: Rihanna.

Por aquel entonces el nombre de la australiana empezaba a cobrar fuerza al ser muchos los grandes nombres de la industria que estaban recurriendo a sus servicios: Christina Aguilera (Bound to you), David Guetta (Titanium y She wolf), Flo Rida (Wild ones), Kesha...

Para Diamonds, acudió a un estudio de Nueva York para reunirse con Benny Blanco y los productores noruegos StarGate (presentes en Don't stop the music, Rude boy, Only girl in the world y Talk that talk de Rihanna) y poner letra a la música que habían creado.

El resultado encantó a Rihanna que decidió convertirlo en el primer single del que por aquel entonces sería su séptimo disco de estudio que llegaría apenas un mes después del estreno del sencillo.

Sabiendo esto no sería de extrañar que la solista de Barbados hubiera cambiado los planes sobre Unapologetic, un disco que ya casi tenía finalizado y al que se añadió Diamonds como, precisamente, uno de los diamantes del álbum que acompañó a los exitosos Right Now (con David Guetta), Stay (con Mikky Ekko) o What now.

Ahora que ya conoces la historia y has escuchado las versiones, ¿quién crees que la canta mejor?

Por cierto, podéis escuchar cómo suena la voz de Sia sobre la de Rihanna gracias al Carpool Karaoke de James Corden (04'05").