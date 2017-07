Vive un festival de película en el Coca-Cola Music Experience On The Beach

¿Existe algo mejor en verano que estar en la playa relajado, cerquita del mar, ponerse los cascos de música y escuchar tus grupos favoritos? Pues sí, ¡escucharlos en directo! Y si es con todos nuestros amigos mucho mejor.

Ahora visualiza un concierto en la playa, al atardecer y rodeado de tus amigos. Sí, como en el final de muchas películas donde los protagonistas pasan la última escena mientras suena una bonita canción de fondo. Pues tú también puedes vivirlo.

Por suerte no solo duraría los cinco minutos del final, sino doce horas. ¿Cómo? Acudiendo este sábado 29 de julio en la playa de La Misericordia de Málaga al festival Coca-Cola Music Experience On The Beach. Desde las 11 hasta medianoche.