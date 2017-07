Usher, un auténtico multiusos

El paso de Usher por el programa de James Corden, y más en concreto por su espacio Carpool Karaoke, nos ha dejado la imagen de un artista polifacético (y no hablamos sólo en el terreno musical).

El solista nacido en Chattanooga (Tennesse, Estados Unidos), lo ponía bien claro en su sudadera, se convirtió en un auténtico multiusos durante la grabación.

En los casi 13 minutos de vídeo que podéis ver en el canal oficial de Youtube de The Late Late show... Usher hace de profesor de baile de Corden, limpia su estrella en el paseo de la fama de Hollywood y hasta ayuda a remolcar un coche averiado llegando a parar el tráfico.

A todo ello hay que añadir su karaoke dando forma a algunos de sus singles más conocidos (Burn, OMG, Yeah!, I Don't Mind, Caught Up...) y eso sólo en las imágenes que hemos visto publicadas así que no imaginamos lo que se grabó pero no se emitió.

Eso sí: Usher se jugó una multa durante buena parte del programa ya que como se puede ver en repetidas ocasiones en imágenes del vídeo el solista no lleva puesto el cinturón de seguridad en el coche.

Click the bio link to watch the full #CarpoolKaraoke episode. Una publicación compartida de Usher (@usher) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 2:19 PDT

En sus primeras 24 horas de vida, el vídeo suma ya 5 millones de reproducciones. ¡Bravo!