Nos gusta la nueva canción de Charli XCX pero el vídeo es impresionante

Charli XCX ha regresado con una caricia.

Se trata del single Boys, un himno dulce y sonriente en el que la cantante habla de, ya lo dice el título... ¡chicos!

"Estaba ocupada pensando en chicos", confiesa nada más empezar el tema, que arranca con el estribillo en lugar de con la estrofa.

I was busy thinkin bout..... Una publicación compartida de CHARLI XCX (@charli_xcx) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 12:03 PDT

"Estaba ocupada soñando con chicos, chicos, chicos, la cabeza gira pensando en chicos", entona antes de pasar a explicar todos los tipos de chico que necesita, según el día de la semana.

Así, para el viernes se pide un "chico malo" y para la mañana del domingo prefiere a "un buen chico", y este último además puede servir para ir "el lunes por la noche".

"Los quiero a todos", afirma.

Pero si el tema sabe a golosina y es capaz de capturar desde la primera escucha... ¡hay que ver el vídeo! (Puedes verlo arriba, al principio de esta noticia).

Charli XCX ha echado la casa por la ventana y ha grabado el que ella misma ha considerado "el mejor vídeo" de su vida (no sabemos si tiene que ver con que lo ha dirigido ella).



¿Y qué tiene de especial? Para empezar, la sorpresa de que es Joe Jonas el encargado de inaugurarlo, vestido con una bata y dispuesto a desayunar crepes (y guapísimo).

Pero no es el único artista (hombre) que desfila por la producción: por allí aparecen Charlie Puth, Diplo, Wiz Khalifa, Ezra Koenig (Vampire Weekend), D.R.A.M, DeMarco, Jack Antonoff, Mark Ronson, Ty Dolla $ign... que o bien se ríen, o bien hacen burbujas, alzan una cortadora de césped, se peinan y se lavan los dientes, se cortan el pelo, leen, arrojan billetes, acarician un perro, bailan, participan en una batalla de almohadas, sostienen un bebé, levantan pesas...

La lista de rostros conocidos que se asoman a la producción también incluye a Cameron Dallas, Amine, Bans Courtney, Brendan Urie (Panic! at the disco), Oli Sykes (Bring me the horizon), Buddy, Chromeo, Cobra Snake, Connor Franta, Dan Smith (Bastille), Denzel Curry, Caspar Lee, Fai Khandra, Flume, AG Cook, Frank Carter, G-Eaxy, Jack Antonoff...

Y no para aqui´: sigue con Jack Guinness, Jay Park, Jay Prince, Joey Bada$$, Kaytranada, Khalid, Liam Fray, Max Hershenow, Mic Lowry, MNEK, One OK Rock, Poet, Portugal The Man, Prince & Jacob, Riz Ahmed & The Swet Shop Boys, Sage the Gemini, Shamari Maurice, Shaun Ross, Shokichi, Spector, Stormzy, They, The Fat Jew, The Hurts, Carl Barât (The Libertines), Laurie Vincent (Slaves), The Vamps, THEY, Tinie Tempah, Tom Grennan, Tommy Cash, Tom Daley, Vance Joy, Will.I.Am y WSTRN.

Realmente es divertido ver todas las poses que adoptan estos famosos, representantes de los 'distintos tipos de chicos que hay'. Y, sobre todo, reconocer en ellos a músicos conocidos.

El vídeo, que impresiona con su despliegue, ha sido dirigido por la propia Charlie XCX y Sarah McColgan.