Así es como Carlos Jean se inspira para crear una canción. 

“El tacto del volante, la suavidad de los frenos, los amortiguadores, el ritmo, el sonido”, estos y no otros son los elementos con los que Carlos Jean se ha ayudado para escribir su nuevo temazo, la canción que utilizará como colofón final a esa aventura que es ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA de la que te hemos venido hablando unas semanas.

Con la ayuda de las prestaciones del nuevo FORD FIESTA el productor prepara la que será la canción que Carlos lanzara una vez terminen las fases de cásting (ahora carsting, en clara referencia al nuevo automóvil).

En la búsqueda del mejor talento musical por España, que ya ha comenzado, la complicidad entre este nuevo coche y el propio Carlos Jean tendrá como resultado una canción que verá la luz a partir de septiembre.

Si quieres participar y cantas o tocas algún instrumento ya sabes que puedes subir tus vídeos demostrándolo a ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA.

Te dejamos el calendario de todas las paradas de Carlos Jean este verano para que no te pierdas nada:

Cádiz

10 AGOSTO

-Búsqueda de la guitarra flamenca

-Carsting

Leganés

13 AGOSTO

-Concierto silencioso

-Sesión de Carlos Jean en las Fiestas de Leganés

Madrid

14 AGOSTO

-Carsting

¡Cada vez quedan menos oportunidades! ¡No pierdas la tuya!