¡Ay, si Gusano Gris de 'Juego de Tronos' no fuese un inmaculado!

Nos gusta (y mucho) Gusano Gris de Juego de Tronos. No nos extraña que Missandei, la leal compañera de Daenerys Targaryen se haya enamorado perdidamente de él, independientemente de cómo se las apañen en la alcoba.

Y es que el pobre Gusano, rescatado por la madre de Dragones, es un inmaculado. Vamos, un soldado eunuco. Con lo que todo eso requiere.

Por suerte, el actor que da vida a este personaje, Jacob Anderson, no tiene nada que ver con él. Para empezar no es eunuco, así que suponemos que problemas en el dormitorio no tendrá de ningún tipo.

Para seguir, a diferencia del inmaculado, Jacob no tiene ningún problema con mostrar sus sentimientos. Es más, los canta. Porque Jacob lleva años en la industria musical bajo el nombre de Raleigh Ritchie.

Aunque el primer álbum del actor británico, que lleva como título You're a Man Now, Boy, llegó en 2016. Un trabajo R&B que, sinceramente, no suena nada mal.

Aunque lo dudamos mucho, quién sabe si los guionistas de Juego de Tronos – a no ser que se lo carguen antes- escriben una escena donde Gusano dé la nota. ¿No lo ha hecho Ed Sheeran?